Vise à faciliter la compatibilité inter-chaînes ⋆ Crypto nouveaux médias

Celer Network, la plate-forme de mise à l’échelle de couche 2, a annoncé que son réseau multichaîne est en ligne sur le réseau principal. Baptisé cBridge v1.0, il permettra aux utilisateurs de transférer des actifs sur plusieurs réseaux de blockchain, notamment Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon et Arbitrum.

cBridge v1.0 est mis en ligne sur le réseau principal

Le projet basé sur la blockchain a annoncé sa dernière étape dans un communiqué de presse partagé avec CryptoPotato. La déclaration indique que cBridge v1.0 vise à « s’attaquer à quelques-uns des principaux défis » dans l’espace DLT qui empêchent les protocoles d’« atteindre un avenir multi-chaînes et multi-couches-2 durable ».

À savoir, il s’agit de «l’expérience utilisateur trop complexe» et de l’investissement en temps et en argent requis pour transférer des jetons entre différentes chaînes et couches. Avec cBridge v1.0, cependant, qui est déjà en ligne sur le réseau principal Celer, les utilisateurs pourront déplacer ces actifs entre plusieurs des réseaux les plus utilisés ces derniers temps – Ethereum, BSC, Polygon et Arbitrum.

Le projet permettra également aux clients de déposer et de retirer des chaînes de rollup de la couche 2 d’Ethereum comme Optimism. De plus, Celer a promis que ce serait “à une fraction du coût, en quelques minutes au lieu d’avoir à attendre plusieurs jours”.

Séparément, cBridge permettra une interopérabilité directe et un transfert de valeur entre ces cumuls et chaînes latérales de couche 2 sur Ethereum et tous les protocoles pris en charge par EVN.

« En tant que plate-forme open source ayant pour mission de généraliser l’adoption de la blockchain, notre objectif avec cBridge est de fournir un réseau de transfert de valeur interopérable hautes performances et rentable sans compromis sur la sécurité ou la garantie sans confiance. » – a commenté le co-fondateur de Celer Network, le Dr Mo Dong.

Avantages instantanés de cBridge

L’annonce a également décrit d’autres cas d’utilisation que les utilisateurs de cBridge pourront utiliser. Outre le « transfert de valeur multi-sauts à faible coût entre les réseaux de couche 2 », ceux-ci incluent un pont bidirectionnel entre la couche 2 sur une blockchain et un réseau de couche 1 différent sans passer par la couche racine 1 correspondante.

En termes de frais, le pont de Celer vise à réduire les dépenses avec cette valeur de transfert et cette liquidité au lieu de payer des coûts élevés par transaction unique.

Enfin, cBridge devrait réduire les frais pour les mouvements de liquidité de plus petite taille, car il est «conçu pour accélérer les vitesses de transaction sur diverses chaînes de blocs de près de 1 000 fois».

La source