Vishal Nicholas obtient un rôle supplémentaire de responsable de la stratégie chez Dentsu Impact

Il continuera de rapporter à Sidharth Rao, PDG du groupe dentsuMB

Vishal Nicholas s’est vu confier le rôle de diriger la stratégie de Dentsu Impact, une entreprise de dentuMB, en plus de son rôle actuel de responsable de la planification et de la stratégie, dentuMB. Dans son nouveau rôle, Nicholas gérera la planification et la stratégie, South, Mumbai et Delhi pour les deux agences. Il continuera de rapporter à Sidharth Rao, PDG du groupe dentsuMB.

« Alors que nous continuons à renforcer et à remodeler notre offre créative sur le marché indien, nous avions besoin d’un chef de file en planification qui ait de l’expérience dans les entreprises traditionnelles et nouvelles ; et Vishal était le choix évident pour diriger le produit stratégique pour dentuMB et Dentsu Impact », a déclaré Rao.

Nicholas, qui compte plus de 16 ans d’expérience, a travaillé avec des marques renommées telles que Flipkart, la plateforme JaagoRe de Tata Tea, Myntra, TVS Motors, ITC Aashirvaad et Britannia lors de son passage chez Lowe Lintas et McCann. Nicholas a commencé son parcours chez Dentsu India en 2015 en tant que vice-président senior et responsable de la stratégie de marque. Initialement, il était responsable de la production de la planification dans tous les bureaux, Bangalore, Mumbai, Chennai et Kochi. Il est titulaire d’un MBA en marketing de l’International Management Institute.

« Depuis que j’ai rejoint dentsu, j’ai toujours été enthousiasmé par l’approche orientale de la création de marques avec la simplicité et la pensée de second ordre à sa base. Avec dentsuMB, la combinaison de l’Est et de l’Ouest le rend encore plus convaincant. Et avec la fantastique liste de clients de Dentsu Impact, j’ai hâte d’obtenir de meilleurs résultats commerciaux pour eux », a déclaré Nicholas.

Dentsu Impact et dentsuMB font partie du groupe dentuMB en Inde qui abrite également les agences Dentsu Webchutney, Dentsu One et Taproot Dentsu.

Lire aussi : Amazon Prime Video exhorte les clients à renouer avec leurs proches dans la campagne #ApnoWaliDiwali

Lire aussi : Singapore Airlines a hâte de revoir ses clients dans les airs avec une nouvelle campagne de marque

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.