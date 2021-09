Vishing. Quand l’escroc vous appelle sur votre mobile

in

Luis Rendueles

La La police nationale lutte déjà contre la dernière forme de fraude et les escroqueries sur les réseaux et les téléphones portables. Cela s’appelle Vishing et commence lorsque nous recevons un appel sur le téléphone mobile. Une voix bienveillante nous dit que nous avons été les bénéficiaires d’une promotion ou qu’ils peuvent rendre de l’argent retenu par erreur. Qui nous parle peut nous dire que travaille pour notre banque ou dans un centre commercial où nous avons acheté des meubles il y a des années.

“Ils utilisent des appels vocaux personnels pour gagner la confiance des victimes& rdquor;, explique le commissaire José García-Serrano, chef de la brigade antifraude de l’unité centrale de lutte contre la cybercriminalité. Voici comment les escrocs obtiennent vos coordonnées bancaires du cours décerné pour sa fidélité.

La dernière forme de Vishing détectée par la police il est utilisé pour entrer plus tard dans les maisons des victimes à voler. Quelqu’un nous appelle et nous dit qu’en raison de notre fidélité, ils vont réparer gratuitement un vieux meuble que nous avons acheté il y a des années. L’objectif est d’envoyer ces soi-disant employés pour qu’ils ouvrent les portes des maisons et les volent ensuite.

Comment les cybercriminels obtiennent-ils ces informations ? La commissaire García-Serrano explique : «Les crimes sur le Web sont une traduction de ceux qui étaient commis auparavant dans le monde physique. Certains continuent de jeter un coup d’œil (garder) les boîtes aux lettres des portails et de savoir s’il y a des publicités ou des achats de meubles anciens. Dans d’autres cas, ils entendent des choses, obtiennent des informations et peuvent même accéder à des bases de données clients du magasin grâce à quelques anciens employés & rdquor ;.

Il n’est pas facile de garder une trace des réseaux de vishing. La police nationale en a démantelé deux, qui sont en attente de jugement. Le numéro de téléphone à partir duquel la personne qui veut nous arnaquer nous appelle est « Masqué & rdquor;. Un numéro normal apparaît sur l’écran de notre mobile, rien de suspect, mais il est faux. “C’est un autre nombre aléatoire qui n’est au nom de personne. Les criminels le font grâce aux applications mobiles& rdquor ;, ajoute le commissaire.

Vishing est également utilisé pour des escroqueries au gaz et à l’électricité. Ils obtiennent à nouveau des bases de données clients d’une compagnie d’électricité. Alors ils appellent, presque toujours au restaurant, les jours avec beaucoup de clients, presque toujours le samedi. “Ils leur disent qu’ils ont plusieurs reçus en attente et que s’ils ne paient pas déjà les 1 200 euros, ils coupent l’électricité à ce moment-là. Beaucoup paient& rdquor;, indique García-Serrano

Et au pays picaresque il y a déjà eu le cas de double vishing. La police a arrêté un homme qui proposait du matériel électronique sur un site Web. La première arnaque était qu’elle n’a pas livré le matériel que ses victimes ont payé. La seconde était vishing au sens strict. Avec les informations que ses victimes lui avaient données pour acheter les appareils supposés, il avait déjà leurs numéros de téléphone portable. Puis, au bout de quelques jours, je les appelais. “Nous savons que vous avez été victime d’une arnaque, s’il vous plaît, nous avons besoin de vos coordonnées bancaires en ligne pour procéder à votre remboursement& rdquor ;. Ainsi, il a utilisé ces données pour recharger de l’argent sur ses cartes de crédit. Il y a eu des centaines de victimes, plus de deux mille plaintes.