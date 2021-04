Vishu 2021: Importance du festival Vishu et comment il est célébré au Kerala

Le Nouvel An du Kerala, qui est également célébré comme le festival Vishu, sera célébré le 14 avril 2021, mercredi. (IMAGE: Conçu par Gargi Singh, Indian Express]

Importance du festival Vishu: Pour les Malayalis du monde entier, Vishu est un festival qui marque le premier jour du calendrier malayalam, ce qui en fait le nouvel an malayalam ou le nouvel an du Kerala. Cette année, le Nouvel An du Kerala, qui est également célébré comme le festival Vishu, sera célébré le 14 avril 2021, mercredi.

Importance et signification du festival Vishu au Kerala

Vous vous demandez quelle est la signification du festival Vishu? La célébration d’une nouvelle année incarne généralement de nouveaux espoirs, aspirations et débuts pour un avenir meilleur, meilleur et bien sûr sûr, étant donné que nous luttons toujours contre la pandémie.

Célébrations du festival Vishu: Comment est célébré Vishu au Kerala?

Qu’est-ce qui rend les célébrations du festival Vishu si spéciales? Tout comme la plupart des festivals indiens, la journée est traditionnellement marquée en voyant le Vishu Kani dans de nombreux foyers du Kerala. Le «Vishu Kani» est traditionnellement préparé la veille de Vishu. Utilisant la générosité de la nature comme les fleurs jaunes ‘Kanikonna’ qui signifient la prospérité et un plateau de fruits fraîchement offerts, le Vishu Kani est une représentation visuelle simple mais joyeuse du Seigneur Krishna.

Célébrations de Vishu: Quelle est la signification de Vishu Kani?

Le matin de Vishu, plusieurs rituels font partie de la célébration du festival. En règle générale, la maîtresse de maison emmène chaque membre de la famille au réveil tôt le matin pour admirer le Vishu Kani, qui est généralement un spectacle spectaculaire à voir.

Dans de nombreuses maisons, les femmes de la maison décorent également le Seigneur Krishna avec leurs bijoux en or comme un doux rappel d’une tradition intemporelle de compter ses bénédictions avec gratitude et un esprit qui reconnaît à quel point tout appartient à la divinité, y compris ses possessions matérialistes.

Après avoir vu le Vishu Kani, les familles visitent généralement le temple voisin ou tout lieu de culte. Les gens portent généralement de nouveaux vêtements achetés pour cette occasion.

Cependant, avec la montée en puissance de la pandémie, une visite au temple risque d’être évitée par de nombreuses familles au cours de cette phase qui marque la deuxième vague du coronavirus.

Ce jour-là, les gens se réveillent tôt, avec leur premier aperçu du Vishu Kani sacré, qui est généralement organisé la veille, mais personne à la maison n’est autorisé à le voir jusqu’au matin de Vishu. Le Vishu Kani est un spectacle magnifique à voir car l’image ou une figurine du Seigneur Krishna est décorée avec les fleurs jaunes dorées traditionnelles “ Kanikonna ”, des bijoux en or et d’autres produits alimentaires qui représentent la prospérité de la maison. En règle générale, des articles tels que le concombre jaune doré, les grains de riz, les noix d’arec et les feuilles de bétel sont placés à côté d’un nouveau saree Kerala Kasavu, des pièces de monnaie, des mangues, du jacquier et le traditionnel “ miroir Aranmula ”.

Chaque maison qui décore à l’aide d’un Vishu Kani conservera au centre une lampe en laiton traditionnelle du Kerala, qui est d’abord allumée, puis le Vishu Kani est montré aux autres membres de la famille.

Les membres de la famille doivent d’abord regarder le Vishu Kani avant de commencer leur journée. Par la suite, les anciens de la famille donnent aux plus jeunes, en particulier aux enfants, le «Vishu Kaineetam», généralement des pièces de monnaie ou des billets de banque avec de petites coupures en gage des bénédictions de l’aîné de la famille aux plus jeunes. C’est un aspect du festival qui excite en particulier les enfants car ils reçoivent de l’argent qu’ils peuvent utiliser pour acheter ce qu’ils veulent.

Menu de Vishu Sadya

Une fête spéciale appelée «sadya» est habituellement préparée dans chaque foyer malayali. Le Vishu Sadya traditionnel comprend du riz pris avec du parippu chargé de ghee, suivi de sambar, aviyal, babeurre, papadum, chips de banane, cornichon, chou thoran et payasam. Ces jours-ci, Vishu Sadya peut être commandé en ligne et il est livré rapidement à l’heure du déjeuner avec tous les articles Vishu sadya, y compris le payasam de son choix. Cependant, les réservations ont tendance à commencer tôt et les réservations de dernière minute sont peu susceptibles d’être acceptées.

Ce jour-là, les gens portent généralement de nouveaux vêtements et visitent ensuite les temples.

Cette année, en raison de la pandémie, de nombreuses restrictions sont en place et ce ne sont pas tous les foyers qui célèbrent l’occasion des fêtes comme c’était le cas auparavant. Mais nous espérons que vous pourrez profiter du Nouvel An malayalam de la manière la plus sûre possible.

