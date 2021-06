Mount et Chilwell manqueront (Photo: .)

Mason Mount et Ben Chilwell ont tous deux exprimé leur déception d’avoir raté le dernier match du Groupe D de l’Angleterre contre la République tchèque mardi soir, mais insistent sur le fait qu’ils encourageront ses coéquipiers.

Mount, le milieu de terrain de Chelsea, avait disputé les deux premiers matches de l’Angleterre contre la Croatie et l’Écosse et devait commencer son dernier match de groupe à Wembley.

Cependant, lui et son coéquipier des Blues Ben Chilwell – qui n’a pas encore participé au tournoi – ont été exclus de l’action après avoir été en contact avec le milieu de terrain écossais Billy Gilmour, qui a été testé positif pour le coronavirus cette semaine.

Mount et Chilwell font également face à l’absence des huitièmes de finale de l’Angleterre, car ils ne pourront renouer avec l’équipe que lundi prochain.

Si l’Angleterre termine première ou deuxième du groupe, elle disputera son prochain match lundi ou mardi, ce qui signifie qu’elle n’aura probablement pas assez de temps pour rejoindre ses coéquipiers.

Je suis absolument dégouté de devoir rater le match de ce soir. J’encouragerai les garçons comme d’habitude et veillerai à ce que je sois prêt à repartir lorsqu’il sera appelé. Viens en Angleterre! – Mason Mount (@masonmount_10) 22 juin 2021

Mount a admis qu’il était dévasté d’être contraint de quitter le match de mardi, mais espère que ses compatriotes pourront faire le travail sans lui.

“Je suis absolument navré de devoir manquer le match de ce soir”, a-t-il posté sur Twitter.

Plus: Équipe nationale d’Angleterre



« Je vais encourager les garçons comme d’habitude et m’assurer que je suis prêt à repartir lorsqu’il sera appelé. Viens en Angleterre!’

Chilwell a écrit sur Instagram: “ C’est difficile à prendre et je suis vidé mais je veux avec les garçons tout le meilleur ce soir dans le jeu, je vous encouragerai tous.

« Je vais m’assurer d’être prêt pour le moment où je pourrai rejoindre l’équipe. Allons en Angleterre !



Chilwell a posté un message sur son Instagram (Photo: instagram)

Le capitaine d’Aston Villa Jack Grealish devrait commencer en son absence, le défenseur de Manchester Untied Harry Maguire et l’arrière latéral de Manchester City Kyle Walker devraient également être nommés dans le onze de départ.

Bukayo Saka, le milieu de terrain d’Arsenal, pourrait également se frayer un chemin dans l’équipe devant Phil Foden et Jadon Sancho.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();