Visible vs Google Fi : à quel opérateur devez-vous vous abonner ?

Visible tire le meilleur parti du réseau de Verizon avec des données LTE et 5G illimitées. Visible regroupe également des données de point d’accès illimitées à 5 Mbps. Vous pouvez même réduire le coût du service à 25 $ par mois lorsque vous vous inscrivez à Party Pay de Visible directement à partir de son site Web.

À partir de 40$/mois. à Visible

Avantages

Forfaits et tarifs simples Énorme réseau Verizon Wireless LTE Point d’accès illimité (5 Mbps) Économisez avec Party Pay L’accès 5G est inclus

Les inconvénients

Pas d’options internationales Flux de vidéos à 480p

Google Fi propose trois forfaits sur un réseau combiné T-Mobile et US Cellular aux États-Unis. Avec le choix entre un forfait flexible et deux forfaits illimités, il existe une solution pour chaque utilisateur. Vous pouvez également économiser sur votre facture mensuelle si vous apportez plusieurs lignes.

À partir de 20 $/mois. chez Google Fi

Avantages

Itinérance internationale gratuite Prix de départ inférieur Réseau partagé Prend en charge la plupart des appareils GSM Économies sur plusieurs lignes

Les inconvénients

Vitesses 2G après 15 Go sur le forfait Flexible Données chères

Google Fi est un excellent choix pour de nombreuses personnes, en particulier celles qui recherchent l’une des meilleures couvertures. La couverture de Google Fi n’est pas la meilleure pour tout le monde, mais avec le réseau croissant de T-Mobile et la vaste couverture 5G, elle s’améliorera probablement. Google Fi est également le seul en matière d’itinérance internationale, étant le meilleur opérateur pour voyager à l’étranger. Visible est toujours un excellent choix avec une solide couverture nationale de Verizon. Les données illimitées bon marché de Visible sans capuchon souple en font l’un des meilleurs opérateurs bon marché pour les smartphones.

Visible vs Google Fi : obtenez le bon réseau

La plus grande différence entre ces deux opérateurs est le réseau. Visible est l’un des meilleurs MVNO qui utilise le réseau de Verizon. Visible utilise ce réseau à bon escient, avec la prise en charge LTE et 5G sur certains appareils. Visible ne prend pas en charge la 3G ou l’itinérance, vous n’aurez donc pas de solution de repli si vous vous trouvez dans une zone avec une couverture Verizon inégale. Heureusement, le réseau LTE de Verizon est l’un des plus denses et des plus cohérents du pays. Pour faire court, Verizon vous a probablement couvert.

Source : Samuel Contreras / Android Central

Google Fi adopte une approche différente en faisant appel à la technologie de trois opérateurs. Les téléphones spécialement conçus pour Google Fi peuvent utiliser les réseaux Sprint, T-Mobile et US Cellular LTE 3G et 4G LTE, en choisissant celui qui convient le mieux dans une zone. Si vous apportez votre propre téléphone GSM déverrouillé à Google Fi, vous vous connecterez uniquement au réseau T-Mobile.

Les deux réseaux incluent désormais une couverture 5G ; Cependant, le réseau T-Mobile de Google Fi a une couverture et une assistance téléphonique beaucoup plus étendues. Visible ne prend en charge la 5G que sur une poignée de téléphones comme la série Galaxy S21.

Réseau Google Fi visible Verizon Wireless T-Mobile

Limite de données cellulaires américaines Vitesses 2G illimitées à 15 Go

Illimité (22 Go) 5G inclus Oui Oui Streaming vidéo Qualité SD Qualité HD

SD sur hotspot illimité Oui (5 Mbps) Oui (partagé) International Aucun Plus de 200 pays

Visible vs Google Fi : choisissez votre forfait Google Fi

Source : Android Central

Google Fi propose trois forfaits, la principale distinction étant la quantité de données que vous obtenez et les fonctionnalités internationales. Le forfait Flexible d’entrée de gamme coûte 20 $ par mois pour des appels et des SMS illimités. Au-delà de cela, les données à haut débit coûtent 10 $ par gigaoctet, ce qui inclut un point d’accès mobile. Les données sont ajoutées automatiquement jusqu’à ce que vous atteigniez le seuil Bill Protections.

Bill Protection sur Google Fi est une fonctionnalité qui arrête de facturer le débit de données standard à 6 Go d’utilisation, et rien ne change à moins que vous n’atteigniez 15 Go. À 15 Go, vos données sont limitées, mais vous pouvez ajouter des données haute vitesse à, vous l’aurez deviné, 10 $ pour 1 Go. Le montant maximum que vous paierez sans ajouter manuellement de données est de 80 $ par mois, plus les frais.

Google Fi propose également deux forfaits illimités avec 22 Go de données haut débit. Après 22 Go, votre connexion est ralentie. La qualité de votre streaming vidéo est également limitée à 480p. Le forfait Simply Unlimited moins cher coûte 60 $ par mois pour une seule ligne. Aucune donnée de point d’accès n’est incluse.

Si vous voulez tous les avantages du forfait Flexible avec plus de données, Unlimited Plus est livré avec les mêmes 22 Go que le forfait illimité moins cher, mais ajoute de nouveau l’utilisation du point d’accès. Vous pouvez également commander une carte SIM de données uniquement à installer dans un autre appareil. Vous bénéficiez de 100 Go de stockage cloud Google One et des appels gratuits vers plus de 50 pays.

Pour chacun de ces plans, vous pouvez apporter jusqu’à six lignes supplémentaires avec des données partagées et des économies de plan sur un maximum de quatre lignes.

Si vous prévoyez de voyager à l’étranger, il n’y a pas de concours. Google Fi est le roi du service international, offrant les mêmes débits de données dans plus de 200 pays dans les forfaits Flexible et Illimité Plus. Les SMS sont gratuits et les appels sont facturés à la minute selon les pays. En règle générale, ils sont d’environ 0,20 $ par minute.

Visible vs Google Fi : économisez avec le forfait de Visible

Visible garde les choses extrêmement simples, avec un seul forfait à 40 $ par mois. Ce plan comprend des données LTE illimitées et des données de point d’accès illimitées à 5 Mbps. Malheureusement, vos flux vidéo sont également limités à une qualité 480p.

Visible n’inclut aucune fonctionnalité internationale, donc si vous devez appeler quelqu’un à l’étranger, vous devrez utiliser une carte SIM distincte ou passer à un service VOIP qui utilise des données telles que Google Duo, Facebook Messenger ou Line à utiliser avec Wi- Fi.

L’une des fonctionnalités les plus attrayantes de Visible est Party Pay. Avec Party Pay, lorsque vous rejoignez un groupe de trois personnes ou plus, votre facture descend à 25 $ par mois. C’est 5 $ de rabais par membre. Visible a également une fonctionnalité communautaire sur son site qui permet aux gens de rejoindre une fête même s’ils ne connaissent personne d’autre sur Visible. Il n’y a donc vraiment aucune raison de ne pas rejoindre un parti Visible.

Visible vs Google Fi : quels téléphones pouvez-vous obtenir ?

Source : Samuel Contreras / Android Central

Google Fi prend en charge la plupart des téléphones déverrouillés utilisant le réseau GSM de T-Mobile. Cependant, certains téléphones prennent en charge l’ensemble du réseau, y compris le passage à US Cellular si la connexion est plus forte. Vous pouvez même avoir une carte SIM de données gratuite à mettre dans un autre appareil si vous souhaitez emporter une tablette ou un téléphone supplémentaire.

Si vous êtes prêt pour un nouveau téléphone, vous pouvez en acheter un auprès de Google Fi qui fonctionnera avec la commutation de réseau de l’opérateur ou simplement apporter l’un des meilleurs téléphones Android déverrouillés si vous disposez d’une solide couverture T-Mobile.

La prise en charge téléphonique de Visible est plus limitée en raison de la nature de Visible en tant qu’opérateur tout numérique exigeant que les téléphones prennent en charge la VoLTE de Verizon. Cette liste s’allonge et comprend les téléphones Android les plus populaires, tels que la série Galaxy S21 et la série Google Pixel. La plupart des iPhones après l’iPhone 6 sont également pris en charge.

Inutile de dire qu’un téléphone sur Visible devra prendre en charge le réseau LTE de Verizon. Visible vous guidera dans la vérification de l’IMEI de votre téléphone avant de payer pour le service. Si vous êtes prêt pour un nouveau téléphone, vous pouvez en acheter un directement auprès de Visible ou même échanger un ancien Android contre un nouveau avec Visible Swap.

Visible vs Google Fi : lequel vous convient le mieux ?

Google Fi est un premier choix pour beaucoup de gens, en particulier avec plusieurs lignes. Google Fi offre également une excellente compatibilité avec les téléphones, ce qui facilite le changement pour à peu près n’importe qui. Les fonctionnalités uniques d’itinérance internationale n’auront pas de sens pour beaucoup, mais pour les bonnes personnes, elles sont inégalées. Pour la plupart des gens, en particulier ceux qui n’ont besoin que d’une seule ligne, Visible est le meilleur choix. Même comparé aux forfaits multilignes de Google Fi, Visible est toujours l’un des forfaits les moins chers du marché. Son support téléphonique croissant en fait un excellent support pour un nouveau smartphone.

Un grand réseau pour moins

Visible

Ne vous inquiétez plus jamais des gigaoctets

Visible est aussi simple que possible avec un seul forfait illimité sur le réseau de Verizon. Économisez en vous connectant avec d’autres clients.

Le polyvalent

Google Fi

Beaucoup d’espace libre

Payez uniquement pour les données que vous utilisez ou optez pour un nombre illimité si vous avez besoin de beaucoup de données. Les appels et SMS sont gratuits ainsi que l’itinérance internationale.

