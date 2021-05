Visible vs Verizon Prepaid: quel opérateur devriez-vous obtenir?

Illimité pour moins

Visible

Encore plus d’options

Prépayé Verizon

Visible offre une excellente option illimitée pour les utilisateurs de smartphones couverts par le réseau Verizon LTE et 5G, qui est la plupart des gens. Avec un tarif forfaitaire simple, c’est une excellente option pour les utilisateurs de données lourds et légers.

40 $ / mois à Visible

Avantages

Appels, SMS et données haut débit illimités Point d’accès illimité (5 Mbps) Verizon LTE et Nationwide 5G Prix illimité inférieur

Les inconvénients

Pas de service international Moins de téléphones disponibles Pas de service d’itinérance ou 3G

Verizon Prepaid offre d’excellentes options pour un large éventail de personnes, qu’elles aient juste besoin de parler et d’envoyer des SMS ou de vouloir des données pour le streaming. De plus, une remise de fidélité pour trois et neuf mois consécutifs de service récompense les clients responsables.

À partir de 40 $ / mois chez Verizon

Avantages

Verizon Nationwide 5G, LTE, 3G et roaming Récompenses de fidélité après des paiements cohérents Appels au Mexique et au Canada disponibles Appels et SMS illimités Les forfaits illimités incluent des données au Mexique et au Canada

Les inconvénients

Le hotspot de plan illimité de niveau inférieur coûte plus cher pour les grands plans de données Paiement automatique requis pour des prix plus bas

Le plan de Visible ressemble beaucoup plus à celui conçu pour les smartphones modernes. Il convient aux personnes qui ne veulent pas trouver le Wi-Fi chaque fois qu’elles ont besoin de télécharger quelque chose. Avec tout ce qui est illimité, les clients visibles peuvent tout oublier sur l’utilisation des données. Pour les personnes qui ont besoin d’une meilleure couverture dans les zones rurales ou qui n’ont tout simplement pas besoin de beaucoup de données, le plan de 5 Go de Verizon Prepaid est une option solide.

Visible vs Verizon Prepaid: techniquement, personne n’a besoin d’illimité

La plupart d’entre nous n’ont pas besoin de données illimitées, mais il peut être agréable de ne pas penser à l’utilisation. Si vous ne voulez pas de données illimitées et n’utilisez pas plus de 5 Go par mois, vous pouvez économiser de l’argent avec Verizon Prepaid, et vous aurez même une couverture légèrement meilleure. Cela peut valoir la peine pour vous de déterminer la quantité de données dont vous avez besoin pour prendre la meilleure décision. Si cela semble trop de travail ou si vous savez pertinemment que vous avez besoin de plus de données que cela, Visible devient à nouveau la meilleure option de valeur.

Visible Verizon Prepaid Network Verizon Wireless Verizon Wireless 5G Nationwide (sub-6) Nationwide (sub-6) and Ultra Wideband (top unlimited plan) LTE Oui Oui 3G Non Oui Roaming Non Oui Service international Non Disponible

Les streamers doivent garder à l’esprit que les deux opérateurs limitent la qualité du streaming vidéo à 480p. Cela convient à beaucoup de gens, mais si vous regardez beaucoup de contenu de jeu, vous serez peut-être plus sensible à l’absence d’option 720p 60 FPS sur YouTube. Cependant, les utilisateurs de YouTube Premium pourront toujours télécharger des vidéos à regarder plus tard en pleine qualité.

Visible vs Verizon Prepaid: la couverture est-elle vraiment la même?

Source: Android Central

La couverture sera la même pour la plupart des gens. Visible, cependant, n’a pas accès au réseau 3G de Verizon ou aux partenaires d’itinérance, Verizon s’appuie donc sur ces autres services dans les zones où Visible n’a rien. Assurez-vous de consulter la carte de couverture de Visible pour vous assurer que vous êtes couvert.

Verizon Prepaid obtient l’intégralité du réseau massif, ce qui peut être un grand avantage pour quelqu’un qui conduit beaucoup ou passe du temps dans les zones rurales. Vous devriez toujours jeter un œil à la carte de couverture de Verizon. Verizon Prepaid a également accès à un service international avec le TravelPass de Verizon coûtant 5 $ ou 10 $ par jour selon les destinations où vous avez besoin de service. L’appel vers d’autres pays est également disponible pour 5 $ ou 15 $ par mois, selon les destinations que vous avez l’intention d’appeler.

Les deux forfaits ont accès à la nouvelle couverture réseau 5G Nationwide de Verizon si vous disposez d’un appareil compatible. Ne vous attendez pas à ce que les vitesses soient beaucoup plus rapides que LTE pour une utilisation quotidienne, du moins pas encore, mais il est bon de savoir que les plans sont prêts pour la prochaine génération de sans fil. Le réseau 5G national de Verizon utilise des fréquences de bande basse relativement petites pour ce réseau.Par conséquent, pour le moment, les vitesses sont potentiellement beaucoup plus rapides que le réseau LTE. Mais cela ne vaut toujours pas la peine d’acheter un nouveau téléphone pour en faire l’expérience, du moins pour le moment.

Publicité

Visible vs Verizon Prepaid: le plan de Visible

Le plan de Visible est une question de simplicité. 40 $ par mois pour chaque ligne vous accordent des données LTE et 5G illimitées, ainsi que des appels et des SMS illimités sur le réseau de Verizon. Avec le seul plan de Visible, vous bénéficiez également d’appels vers le Mexique et le Canada inclus. Mais si vous recherchez des options d’itinérance internationale, vous devrez chercher ailleurs.

Grâce à Party Pay, vous pouvez économiser encore plus d’argent en profitant de plusieurs lignes en une seule «fête». Si vous avez deux, trois ou quatre lignes, votre coût par ligne est respectivement de 35 $, 30 $ et 25 $. Parce que chaque compte est responsable de sa facture individuelle à la fin du mois, Party Pay est un excellent moyen d’économiser entre les familles, les amis et même les colocataires.

Tous les clients Visible ont accès à un hotspot mobile illimité limité à 5 Mbps. Bien que ce ne soit pas idéal pour le streaming vidéo HD, si vous naviguez sur un ordinateur portable ou une tablette, c’est plus que suffisant. Malheureusement, il n’y a pas de mise à niveau disponible, donc c’est aussi bon que possible.

Visible vs Verizon Prepaid: plans prépayés Verizon

Verizon Prepaid est disponible en quatre tailles, à commencer par la conversation et le texte uniquement, 5 Go de données, 15 Go de données et deux forfaits de données illimités. Tous les plans sont éligibles à un rabais de 5 $ sur le paiement automatique qui est pris en compte dans les prix affichés. Parmi les plans de données, le plan illimité moins cher ne comprend pas de données de point d’accès mobile, bien que 10 Go soient disponibles pour 5 $ par mois. Si vous optez pour le plan illimité de haut niveau, vous obtiendrez 10 Go de données de point d’accès 4G LTE et 5G à l’échelle nationale ou des données de point d’accès illimitées sur le réseau 5G Ultra Wideband.

Appels et textos uniquement 5 Go 15 Go Illimités Illimités Appels et textos Illimités Illimités Illimités Illimités Illimité Données haut débit Aucun 5 Go 15 Go Illimité Point d’accès illimité Aucun Partagé Partagé 5 $ pour 10 Go Illimité (5G Ultra Wideband)

Appels de 10 Go (4G LTE et 5G dans tout le pays) au Mexique et au Canada 5 $ 5 $ Inclus Inclus Inclus Utilisation au Mexique et au Canada 5 $ / jour 5 $ / jour 5 $ / jour Inclus Prix 30 $ avec auto pay 35 $ avec auto pay 45 $ avec auto pay 60 $ avec auto payer 70 $ avec paiement automatique Prix après 3 mois 30 $ avec paiement automatique 30 $ avec paiement automatique 40 $ avec paiement automatique 55 $ avec paiement automatique 65 $ avec paiement automatique Prix après 9 mois 30 $ avec paiement automatique 25 $ avec paiement automatique 35 $ avec paiement automatique 50 $ avec paiement automatique 60 $ avec paiement automatique

Source: Andrew Martonik / Android Central

Contrairement aux anciens plans prépayés Verizon, il n’y a plus de réduction multiligne disponible. Il existe cependant une remise de fidélité qui récompense les clients qui restent avec Verizon Prepaid pendant plusieurs mois. Cela s’applique uniquement aux plans de données. Vous pouvez économiser 5 $ par mois après trois paiements consécutifs à temps. Après neuf mois, le rabais passe à 10 $ par mois. C’est un bon bonus pour les clients à long terme, mais cette offre est un peu terne si vous recherchez des économies à court terme.

Visible vs Verizon Prepaid: quels téléphones fonctionnent?

Tout d’abord, Visible est compatible avec la plupart des iPhones sortis après l’iPhone 6. Sur le front Android, les choses sont un peu plus compliquées. Puisque Visible n’utilise pas le réseau 3G, le réseau vocal hérité de Verizon n’est pas disponible. Tous les téléphones sur Visible doivent prendre en charge la VoIP sur le réseau Verizon. Pourtant, cela laisse un certain nombre de téléphones Android compatibles avec Visible parmi lesquels choisir. Vous devriez toujours vous arrêter au vérificateur de compatibilité de Visible pour vous assurer que votre téléphone fonctionnera.

Source: Android Central

Verizon Prepaid le fait sortir du parc ici avec une plus grande variété de téléphones à vendre ainsi qu’une liste plus complète d’appareils pris en charge qui peuvent être importés. Presque tous les meilleurs téléphones Android que vous pouvez acheter fonctionneront sur Verizon. Vous pouvez également vérifier votre IMEI pour en être sûr. L’appareil devra être compatible avec le réseau de Verizon, et si vous voulez la 5G, il aura besoin de la prise en charge de la bande n5. Le moyen le plus simple de le savoir est d’utiliser l’outil BYOD sur son site Web.

Publicité

Visible vs Verizon Prepaid: lequel devriez-vous obtenir?

Il ne fait aucun doute qu’un utilisateur léger peut économiser de l’argent en optant pour Verizon Prepaid. Il y a aussi le fait que les services internationaux sont disponibles sur Verizon Prepaid alors que Visible n’en a pas. Même avec les remises de fidélité de Verizon Prepaid, les prix sont plus élevés que Visible, sauf si vous avez besoin de moins de 5 Go par mois. Si vous êtes un grand utilisateur de données qui veut oublier les gigaoctets et qui a l’intention de maintenir la communication internationale avec les applications en ligne, Visible est la meilleure option.

Illimité pour moins

Visible

Simple et illimité

Visible vous offre des appels, des SMS et des données haut débit illimités pour un prix unique. Apportez votre propre appareil ou achetez-en un auprès de Visible et configurez-le dans l’application.

Beaucoup d’options

Prépayé Verizon

Plus de forfaits et plus de téléphones

Que vous ayez juste besoin de conversations et de SMS ou de beaucoup de données, Verizon Prepaid a un plan. Économisez encore plus au fil du temps grâce à une réduction de fidélité.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

guide des acheteurs

Le Galaxy S21 Ultra est le meilleur téléphone de Verizon

Il n’y a rien de tel qu’un nouveau téléphone sur le réseau le plus apprécié des États-Unis, et le Galaxy S21 Ultra est un succès retentissant. Bien qu’il s’agisse sans doute du meilleur téléphone sur Verizon à l’heure actuelle, il existe de nombreuses autres options intéressantes.