Vision à long terme : il s’agit de créer des emplois plus productifs, déclare le nouveau président de CII, TV Narendran

TV Narendran, PDG et PDG Tata Steel

TV Narendran, directeur général et PDG Tata Steel prend la présidence de CII à un moment où l’économie est au plus bas, mais India Inc a obtenu des résultats étonnants pour l’exercice fiscal 21. Narendran dit à Shubhra Tandon et Shobhana Subramanian de FE que les emplois viendront une fois qu’il y aura plus de construction, de fabrication et plus d’activité économique dans les régions reculées du pays. Extraits :

Compte tenu de l’utilisation des capacités à seulement 65% et des dépenses d’investissement peu susceptibles d’augmenter, ne pensez-vous pas que les entreprises indiennes devraient payer des impôts plus élevés pendant au moins deux ans pour aider le gouvernement à prendre des mesures de relance ?

Tout taux d’imposition doit être envisagé à plus long terme et tout le monde en Inde n’est pas rentable aujourd’hui. Il y avait des industries comme l’acier qui ont été stressées au cours des 10 dernières années et qui avaient le plus de NPA, maintenant, tout à coup, il semble qu’elles gagnent beaucoup d’argent. Donc, pour moi, ces choses vont changer, et il faut avoir une vision à plus long terme pour attirer les investissements.

Dans combien de temps voyez-vous le cycle d’investissement tourner ?

Même avant la pandémie, la demande diminuait. Les investissements du secteur privé arriveront lorsqu’il y aura à la fois de la demande et de la rentabilité. Seule une demande sans rentabilité peut ne pas rendre abordable l’investissement du secteur privé, car tout le monde est assis sur un bilan tendu. Mais les investissements sont déjà en cours. Par exemple, l’industrie sidérurgique connaît une augmentation des utilisations et des prix ont augmenté. Entre les grandes entreprises sidérurgiques, nous avons annoncé Rs 50 000 à 60 000 crore de capex au cours des trois prochaines années. Tata Steel elle-même investit Rs 25 000 crore.

Il faut voir ça globalement…

À mon avis, le point de départ est ce qui a été annoncé dans le budget de l’an dernier lorsque le gouvernement a dit qu’il allait dépenser beaucoup pour l’infrastructure. Au fur et à mesure que l’argent coule sur le sol, vous verrez un impact positif sur l’automobile, l’acier, le ciment, les équipements de construction et d’exploitation minière, etc. Je dirais donc qu’à mesure que la croissance reviendra, que la vaccination reprendra, vous verrez le cycle d’investissement commencer. Une partie de cela se produit déjà avec la construction par Ola de la plus grande usine de deux-roues électriques au monde, les composants automobiles, par exemple, se portent également bien.

En Inde, malgré la croissance, l’emploi est un défi. Quelle est l’estimation de CII pour la création d’emplois dans les trois prochaines années et quels secteurs perdraient et lesquels gagneraient ?

Cela dépend de l’endroit où vous obtenez la croissance. Les dépenses d’infrastructure sont un grand multiplicateur, elles créent des emplois dans toutes les régions de l’Inde. La construction est un secteur important pour l’emploi des personnes qui passent d’une économie agricole à une économie industrielle. La croissance de l’Inde au cours des deux dernières décennies a été davantage axée sur les services, davantage sur l’Inde urbaine, comme le secteur informatique, qui crée des emplois dans les grandes villes et pas dans d’autres parties du pays. Donc, si vous voulez avoir de la croissance et de la création d’emplois, vous avez besoin de la fabrication, vous avez besoin de la construction et de l’activité économique dans les régions éloignées du pays.

Pour India Inc, l’effectif des employés a augmenté à un TCAC de seulement 2,2 % au cours des trois années jusqu’à l’exercice 20. Hormis les services financiers et l’informatique, tous les autres secteurs n’ont pas embauché sur une base nette. Vos vues..

Cela ne veut pas dire que vous n’avez pas embauché. À Tata Steel, par exemple, huit personnes ont peut-être pris leur retraite, mais nous en avons embauché quatre. Dans un monde globalisé, vous devez également être compétitif. Il s’agit donc de créer des emplois plus productifs, d’augmenter la capacité, de créer des emplois dans la chaîne d’approvisionnement, etc. De plus, nous devons voir dans quelle mesure cela est formel et informel, car même les entreprises auront des employés permanents et beaucoup de travailleurs contractuels.

Si vous deviez changer une politique gouvernementale, laquelle serait-ce ?

Le gouvernement a beaucoup fait pour faciliter les affaires par rapport à ce qu’il était il y a quelques années, mais les taux d’imposition effectifs en Inde sont encore très élevés. Il ne s’agit pas seulement de l’impôt sur les sociétés. Si vous regardez l’industrie minière, l’Inde est si riche sur le plan géologique, mais nous finissons par payer 65 à 70 % comme taux d’imposition effectif. Le taux d’imposition des sociétés n’en est qu’une partie. Nous devons examiner le taux d’imposition des sociétés plus la TPS plus toutes les redevances et redevances, ce qui fait de l’Inde l’un des pays les plus taxés. Si vous retirez tout l’argent avant même qu’il ne touche le sol, où obtiendrez-vous des investissements ? En outre, les dépenses d’infrastructure sont attendues depuis longtemps. Même si nous essayons d’être aussi compétitifs à l’intérieur des portes de l’usine, s’il faut 20 jours pour qu’un navire obtienne un poste d’amarrage ou pour déplacer des marchandises d’un endroit à un autre et que le coût de l’argent en Inde soit encore élevé, tout cela ajoute au inefficacités dans le système, où personne ne gagne. Ce n’est pas une question de politique mais juste une question de direction ou de mentalité que nous devons aborder.

Pensez-vous que l’attitude du gouvernement en ne respectant pas l’arbitrage international nuit à la réputation de l’Inde ?

Plus que cela, même les problèmes contractuels que nous n’avons pas honorés sont un dommage plus important. Les investisseurs indiens peuvent vivre avec des problèmes d’inviolabilité contractuelle et de certitude politique parce qu’ils y sont habitués. Cependant, l’industrie étrangère veut une certitude politique. Ils disent qu’ils peuvent budgétiser des coûts élevés et faibles, mais la certitude est ce qu’ils veulent pour pouvoir investir sur de plus longues périodes. Dans le cadre de la certitude politique, je dirais que le respect des contrats, le respect des contrats, qui ne dépendent pas des résultats des élections, sont indispensables, ce qui nuit à la crédibilité de l’Inde.

Comment évalueriez-vous les efforts du gouvernement pour s’assurer que ces choses ne se produisent pas?

Il est reconnu qu’il s’agit d’un problème. Cependant, tout ne peut pas être résolu à Delhi, il faut donc travailler avec les États dans certains cas. Il n’y a peut-être pas encore de solution, mais l’industrie entend dire qu’il s’agit de questions importantes.

India Inc est-elle confrontée à des défis en termes de qualité des talents, de disponibilité des compétences, etc. C’est pourquoi les chiffres d’embauche ne semblent pas bons et le chômage est si élevé ?

C’est une question importante et nous ne l’avons pas bien gérée en tant que nation, car nous ne sommes pas prêts à payer une prime pour de bonnes compétences. Nous n’avons pas raison culturellement. En tant que société, nous sommes mécontents d’envoyer des gens dans de bonnes écoles professionnelles et préférerions aller dans une école d’ingénieurs inconnue. Il ne s’agit pas seulement de former des gens, je pense que l’industrie doit être prête à payer plus pour des compétences de qualité, comme nous le faisons pour des ingénieurs de qualité. La société doit accorder ce respect aux compétences professionnelles, ce que nous ne donnons pas. Il reste donc beaucoup à faire, je l’accepte.

Sur les trois scénarios de croissance du PIB –6,5 %, 9 % et 5 %, lequel vous semble le plus probable compte tenu de la menace imminente de la troisième vague de Covid et des vaccinations lentes ?

Pour cette année, nous avons dit que nous attendions une croissance de 9,5%, mais cela ne veut pas dire grand-chose parce que nous ne faisons que rattraper l’an dernier et revenir là où nous étions il y a deux ans. La campagne de vaccination est lente pour l’instant, mais ce que nous pensons, c’est que dans les deux prochains mois, l’approvisionnement sera suffisant, mais étant donné l’hésitation à la vaccination dans l’Inde rurale, il sera difficile de savoir comment faire vacciner les gens lorsqu’il y en a assez. Si nous ne sommes pas en mesure de tout vacciner, vous revenez à une croissance de 5 à 6,5%, ce qui n’est pas suffisant. Pas seulement pour cette année, mais pour les années suivantes, ce que nous ferons au cours des trois à quatre prochains mois est très critique. Nous nous concentrons donc sur la vaccination de plus en plus de personnes, alors qu’en ce moment c’est un problème d’approvisionnement, ce sera un goulot d’étranglement changeant.

CII a-t-il un plan pour que les entreprises créent des complexes de logements pour les travailleurs migrants ?

Entre l’année dernière et cette année, de nombreuses entreprises indiennes ont été proactives en fournissant des installations aux travailleurs migrants, c’est pourquoi la migration de l’année dernière n’a pas été observée cette fois-ci. Le problème était plus visible pour tout le monde l’année dernière, et les gens étaient donc conscients qu’il fallait le faire. Que vous regardiez les grandes entreprises de construction ou les grandes entreprises manufacturières, elles ont pris en charge de nombreux besoins de logement des travailleurs migrants.

La durabilité étant un thème pour CII dans l’année à venir, où se situe India Inc en matière de dépenses et d’adoption de la durabilité et quel sera le rôle de CII ?

La raison pour laquelle nous mettons la durabilité et la technologie en plus de la compétitivité et de la croissance est que les deux derniers sont des problèmes d’hygiène, mais la durabilité et la technologie seront de plus en plus dominantes dans nos conversations globales, tant au niveau de l’industrie qu’au niveau national. Tout le monde attend que l’Inde fasse une annonce nette zéro. Une fois que vous avez pris position, vous avez besoin d’une feuille de route politique pour y arriver car ce sera une transition coûteuse et complexe. Ce sera également une transition socio-économique impactante car le charbon est au centre de cette discussion, donc ce qui arrive à l’industrie du charbon et aux centrales thermiques en Inde devra être discuté. Ainsi, le monde évolue et l’Inde doit adopter un point de vue, puis faire évoluer la réglementation, c’est là qu’intervient la CII. Deuxièmement, examinez les meilleures pratiques mondiales, discutez avec le gouvernement et jouez un rôle dans l’élaboration de la politique, plutôt que de le changer après sa création. Troisièmement, il faut travailler avec l’industrie, car certaines des plus grandes entreprises implantées en dehors de l’Inde, en particulier en Europe, sont plus conscientes de ce qui se passe. Beaucoup d’autres pensent qu’il s’agit simplement d’un problème de conformité. Mais cela aura un impact sur les entreprises, car si vous n’êtes pas conscient des lois qui y évoluent, les entreprises seront désavantagées. L’arbitrage des coûts que nous avons sur le travail et tout le reste sera annulé avec la taxe carbone que vous devrez peut-être payer pour vendre en Europe.

Quelle tendance sera la plus dominante dans les entreprises indiennes au cours des 3 à 4 prochaines années ?

La numérisation de tous les processus, qui n’a pas été suffisamment réalisée et qui évolue encore. La façon dont nous regardons les processus de travail va changer. Le travail à domicile en est un exemple, qui fonctionne et donne de la flexibilité aux employés, ce qui signifie que les entreprises peuvent attirer de meilleurs talents, offrir plus de flexibilité et obtenir les résultats que vous souhaitez. Il ne s’agit pas seulement d’intégrer la technologie, mais aussi de repenser de multiples façons. Nous ne faisons qu’effleurer la surface et l’Inde a une énorme opportunité parce que l’Inde a une capacité technologique et nous créons des installations de fabrication, donc pendant que d’autres industries se transforment en industrie 4.0, nous pouvons créer l’industrie 4.0.

CII a-t-il une opinion ou une recommandation sur la culture de travail hybride à l’avenir ?

Fondamentalement, cela dépendra du secteur et de l’industrie dans lesquels se trouvent les membres, ainsi que de la maturité. Le travail à domicile n’est pas facile si vous n’avez pas suffisamment investi dans l’informatique. Étant donné que 80 % de nos membres sont des MPME, ils n’ont peut-être pas la capacité d’investir de manière significative dans l’infrastructure informatique, nous devons donc en tenir compte.

