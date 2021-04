Vision dystopique pour l’avenir de l’alimentation ⋆ .

par Colin Todhunter, Off Guardian:

Nous assistons actuellement à une accélération de la consolidation de l’ensemble de la chaîne agroalimentaire mondiale. Les conglomérats high-tech / data, dont Amazon, Microsoft, Facebook et Google, ont rejoint les géants traditionnels de l’agro-industrie, tels que Corteva, Bayer, Cargill et Syngenta, dans une quête pour imposer un certain type d’agriculture et de production alimentaire au monde.

La Fondation Bill et Melinda Gates est également impliquée (documenté dans le récent rapport “ Gates to a Global Empire ” de Navdanya International), que ce soit en achetant d’énormes étendues de terres agricoles, en promouvant une “ révolution verte ” tant annoncée (mais ratée) pour Afrique, poussant les aliments biosynthétiques et les nouvelles technologies du génie génétique ou plus généralement facilitant les objectifs des méga entreprises agroalimentaires.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Bien sûr, ceux qui sont impliqués dans ce projet décrivent ce qu’ils font comme une sorte d’effort humanitaire – sauver la planète avec des «solutions respectueuses du climat», aider les agriculteurs ou nourrir le monde. C’est ainsi que nombre d’entre eux considèrent probablement véritablement leur rôle au sein de leur chambre d’écho d’entreprise. Mais ce qu’ils font vraiment, c’est reconditionner les stratégies de dépossession de l’impérialisme comme «nourrir le monde».

RÉVOLUTION VERTE ÉCHOUÉE

Depuis la Révolution verte, les institutions agro-industrielles et financières américaines telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont cherché à accrocher les agriculteurs et les États-nations aux semences d’entreprise et aux intrants exclusifs ainsi que des prêts pour construire le type d’infrastructure agricole dont l’agriculture intensive en produits chimiques a besoin. .

Monsanto-Bayer et d’autres entreprises agroalimentaires tentent depuis les années 1990 de consolider davantage leur emprise sur l’agriculture mondiale et la dépendance des entreprises agricoles avec le déploiement de semences génétiquement modifiées, communément appelées OGM (organismes génétiquement modifiés).

Dans son dernier rapport, «Reclaim the Seed», Vandana Shiva déclare:

Dans les années 80, les sociétés chimiques ont commencé à considérer le génie génétique et le brevetage des semences comme de nouvelles sources de super profits. Ils ont pris les variétés des agriculteurs dans les banques de gènes publiques, ont bricolé les semences par le biais de la sélection conventionnelle ou du génie génétique, et ont obtenu des brevets. »

Shiva parle de la révolution verte et du colonialisme des semences et du piratage des semences et des connaissances des agriculteurs. Elle dit que 768 576 entrées de semences ont été prises auprès d’agriculteurs du Mexique uniquement:

… Prendre les semences des agriculteurs qui incarnent leur créativité et leurs connaissances en matière de sélection. La “ mission civilisatrice ” de la colonisation des semences est la déclaration que les agriculteurs sont “ primitifs ” et que les variétés qu’ils ont sélectionnées sont “ primitives ”, “ inférieures ”, “ à faible rendement ” et doivent être “ substituées ” et “ remplacées ” par des semences de qualité supérieure. d’une race supérieure de sélectionneurs, les soi-disant «variétés modernes» et «variétés améliorées» sélectionnées pour les produits chimiques. »

Il est maintenant clair que la Révolution verte a été un échec en termes de ses impacts environnementaux dévastateurs, de la mise à mal d’une agriculture traditionnelle hautement productive à faibles intrants et de son assise écologique solide, du déplacement des populations rurales et des impacts négatifs sur les communautés villageoises, la nutrition , la santé et la sécurité alimentaire régionale.

Outre diverses études qui ont rendu compte des effets sur la santé des cultures dépendantes des produits chimiques (les nombreux rapports du Dr Rosemary Mason à ce sujet peuvent être consultés sur le site Web academia.edu), “ New Histories of the Green Revolution ” (2019) réfute l’affirmation selon laquelle la Révolution verte a stimulé la productivité; «La violence de la révolution verte» (1991) détaille (entre autres) l’impact sur les communautés rurales; La lettre ouverte de Bhaskar Save aux responsables indiens en 2006 traite de la dévastation écologique de la révolution verte et dans un article de 2019 du Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences, Parvez et al notent que les variétés de blé indigènes en Inde ont un contenu nutritionnel plus élevé que la révolution verte les variétés (beaucoup de ces variétés de cultures ont été mises de côté en faveur de semences d’entreprise dont la valeur nutritionnelle était inférieure).

Il ne s’agit là que d’une brève sélection de publications évaluées par des pairs et «grises» qui détaillent les effets néfastes de la Révolution verte.

CAPTURE DE LA VALEUR OGM

Quant aux cultures GM, souvent qualifiées de Révolution verte 2.0, elles n’ont pas non plus tenu les promesses faites et, comme la version 1.0, ont souvent eu des conséquences dévastatrices.

Les arguments pour et contre les OGM sont bien documentés, mais un article à noter est paru dans la revue Current Science en 2018. Aux côtés de PC Kesavan, MS Swaminathan – considéré comme le père de la révolution verte en Inde – s’est prononcé contre l’introduction de cultures génétiquement modifiées en Inde. et cité diverses études sur les échecs du projet OGM.

Quoi qu’il en soit, l’industrie, ses lobbyistes bien financés et ses scientifiques de carrière achetés continuent de prétendre que les cultures GM sont un succès merveilleux et que le monde en a encore plus besoin pour éviter une pénurie alimentaire mondiale. Les cultures GM sont nécessaires pour nourrir le monde est un slogan bien usé de l’industrie trotté à chaque occasion disponible. Tout comme l’affirmation selon laquelle les cultures GM sont un énorme succès, cela aussi est basé sur un mythe.

Il n’y a pas de pénurie mondiale de nourriture. Même dans tout scénario démographique futur plausible, il n’y aura pas de pénurie comme en témoigne le scientifique Dr Jonathan Latham dans son récent article «Le mythe d’une crise alimentaire».

Cependant, de nouvelles techniques de forçage génétique et d’édition de gènes ont maintenant été développées et l’industrie recherche la libération commerciale non réglementée de produits basés sur ces méthodes.

Il ne veut pas que les plantes, les animaux et les micro-organismes créés avec l’édition de gènes soient soumis à des contrôles de sécurité, à une surveillance ou à un étiquetage des consommateurs. Ceci est préoccupant étant donné les dangers réels que ces techniques posent.

De nombreux articles de recherche évalués par des pairs remettent désormais en question les affirmations de l’industrie sur la «précision», la sécurité et les avantages des organismes modifiés par des gènes et peuvent être consultés sur le site Web GMWatch.org.

C’est vraiment une caisse de vieux vin dans de nouvelles bouteilles.

Et cela n’est pas perdu pour une coalition de 162 organisations de la société civile, des agriculteurs et des entreprises qui a appelé le vice-président de la Commission européenne Frans Timmermans à veiller à ce que les nouvelles techniques de génie génétique continuent d’être réglementées conformément aux normes existantes de l’UE sur les OGM.

En savoir plus @ Off-Guardian.org