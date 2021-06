Visionnaire électronique : Edgar Froese, leader de Tangerine Dream

L’influence de Tangerine Dream sur le développement de la musique électronique a été énorme, avec un vaste catalogue de sorties d’albums, de performances live révolutionnaires et de bandes sonores de films. Froese a fondé le collectif en 1967 et était le seul membre constant du groupe, qui a fait ses débuts d’enregistrement deux ans plus tard avec Méditation électronique, durant leurs années sur le label Pink.

C’est leur longue association avec Virgin Records au début de l’expansion du label qui a amené le groupe, et la direction innovante de Froese, à un public international plus large. Leurs débuts chez Virgin sont venus avec la sortie séminale de 1974 Phèdre, le premier des neuf albums studio et quatre albums live du groupe sur le label au cours de la prochaine décennie.

Tangerine Dream et Froese ont continué à être prolifiques au cours des dernières années, avec plus de 100 albums à leur actif. De plus, il a enregistré une grande quantité de matériel sous son propre nom, à partir d’Aqua de 1974. Le groupe était également très connu pour ses bandes originales de films, y compris la musique du film révolutionnaire de Tom Cruise, Risky Business de 1983.

Froese est né à Tilsit, en Prusse orientale (aujourd’hui Sovetsk, en Russie), le 6 juin 1944, et a étudié le piano dès l’âge de 12 ans et la guitare à partir de 15 ans. et jouait dans le groupe de rock expérimental The Ones à partir de 1965. La première incarnation du groupe avec laquelle il deviendrait synonyme a suivi deux ans plus tard, alors que Tangerine Dream s’est taillé une place unique dans le développement de l’art-rock allemand avec un son largement répandu. crédité d’avoir préparé le terrain pour le paysage de la musique trance des derniers jours.

L’appétit insatiable de Froese pour la découverte sonore était évident dans une interview de 1997 avec le magazine Mojo. « Nous avons parcouru toute la gamme des possibilités de création d’un morceau de musique », a-t-il déclaré. « Au début des années 70, nous avons fait des trucs à 100 % improvisés, nous nous sommes simplement assis et avons commencé à jouer. Même jusqu’en ’77, ’78, dans les concerts, nous montions simplement sur scène et disions : ‘A ? E? C? Par quelle clé allons-nous commencer ? 100 % de risque, à chaque concert.

Improvisation absolue

« Ensuite, nous sommes passés à autre chose et avons commencé à structurer davantage les choses, lorsque la technologie est devenue plus fiable et plus flexible et que vous pouviez mieux stocker les choses et les rappeler. Cela s’est poursuivi jusqu’à aujourd’hui, lorsque nous avons atteint le point absolument opposé à celui auquel nous avons commencé : la méditation électronique était 100 % improvisée, absolument rien d’organisé, avec juste quelques petits overdubs, et « Tyranny Of Beauty » est composé à 100 %, avec chaque ton réglé comme nous voulons qu’ils sonnent.

« C’est un énorme cycle de travail, sur de nombreuses années, et maintenant nous avons décidé de repartir, dans une direction complètement différente. Nous allons voir ce qui se passe.”

Le 20 janvier 2015, le monde a perdu un véritable pionnier lorsque Froese est décédé à l’âge de 70 ans, des suites d’une embolie pulmonaire. Le message sur la page Facebook du groupe annonçant sa mort indiquait : « Edgar a dit un jour : ‘Il n’y a pas de mort, il y a juste un changement de notre adresse cosmique.’ Edgar, c’est un peu de réconfort pour nous.

