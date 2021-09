Visions EP dit que cela pourrait influencer les futurs projets d’action en direct ⋆ .

in

Aujourd’hui a lieu la première de Star Wars : Visions sur Disney Plus, la série d’anthologies inspirées des dessins animés qui emmène la franchise dans une nouvelle direction audacieuse et ambitieuse. Neuf courts métrages de six studios japonais racontent de toutes nouvelles histoires dans une galaxie lointaine, très lointaine, plongeant dans des genres que nous n’avions jamais vu la franchise aborder auparavant.

Tout le monde ne sera pas amoureux de chaque épisode, mais si vous êtes un fan de l’animation ou de Star Wars lui-même, alors il y a au moins quelques épisodes que vous adorerez. Dans une nouvelle interview avec CNET, le vice-président du contenu et de la stratégie de franchise de Lucasfilm et le producteur exécutif de Visions, James Waugh a admis que la série pourrait finir par influencer les projets d’action en direct quelque part sur toute la ligne.

«Chaque morceau de Star Wars influence les futurs conteurs de Star Wars sous une forme ou une autre. Alors, est-il prévu d’intégrer Visions dans la narration de la saga chronologique ? Pas actuellement, mais je ne doute pas que nous verrons des choses qui étaient dans Visions faire partie du tissu de Star Wars au cours des prochaines décennies. Maintenant tu peux continuer la narration, il y a un roman [Star Wars: Visions: Ronin] sortir par Emma Mieko Candon, qui est un auteur vraiment talentueux. Comme tout Star Wars, nous voudrons construire un écosystème de narration autour de Visions et de ces personnages. Nous devrons voir de quoi les gens tombent amoureux.

Voir une version live-action de “The Duel” sera presque certainement en tête des listes de souhaits des gens; L’ouverture de Visions est un conte en noir et blanc fortement influencé par le travail du cinéaste légendaire Akira Kurosawa, qui a lui-même été une inspiration majeure pour George Lucas lorsqu’il a créé Star Wars pour la première fois sur la page il y a toutes ces années.

Il y a plusieurs candidats contenus dans Star Wars : Visions ce serait génial de voir se dérouler à plus grande échelle, mais nous devrons simplement attendre et voir comment les abonnés de Disney Plus réagissent à l’émission avant de commencer à regarder trop loin pour nous demander ce qui va suivre.