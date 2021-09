Visions’ est la preuve que ‘The Mandalorian’ n’était pas un hasard

En grandissant, j’étais un grand fan de Star Wars, mais mon fandom ne tournait pas autour des films. Bien sûr, j’ai adoré les trois premiers films (et j’étais assez jeune pour être diverti par les deux premiers préquelles), mais pour moi, la vraie viande de Star Wars était dans l’univers élargi. La série Thrawn de Timothy Zahn est toujours ma fin canonique à la saga Skywalker. L’apprenti Jedi a transformé la relation de Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi en quelque chose de significatif. L’univers de Star Wars se sentait autrefois vraiment sans limites. Disney ne capturerait pas cet esprit dans sa trilogie suivante, mais la nouvelle série animée Disney Plus Star Wars: Visions est exactement la direction que je veux voir cette franchise aller dans les années à venir.

Star Wars : Visions est un projet collaboratif entre Lucasfilm et certains des meilleurs studios d’animation japonais. Ces courts métrages d’animation autonomes explorent des recoins invisibles et des versions remixées de l’univers construit par George Lucas. Certains ont plus de succès que d’autres, mais ils prennent tous des risques incroyables. Certains courts métrages ressemblent plus à Star Wars que de nombreux films Star Wars réels.

Visions mélange avec succès Star Wars et anime

Star Wars : Visions commence à être diffusé sur Disney+ le 22 septembre. Source de l’image : Disney

The Duel, qui est le premier des neuf courts métrages, fait un excellent travail en jetant les bases de la série. Le style d’animation est un mélange fascinant de CGI et de visuels en noir et blanc dessinés à la main. Bien qu’il se déplace comme un anime moderne, il ressemble à une épopée de samouraï d’il y a des décennies.

Le Duel vient de Kamizake Douga, mieux connu pour son travail sur l’anime JoJo’s Bizarre Adventure. Cet esprit et ce style brillent absolument, même si l’équipe raconte une histoire très différente. Et c’est ce qui rend ce projet si spécial. Les fans connaissent peut-être ces studios pour raconter un certain type d’histoire ou donner à leurs émissions une certaine apparence. Star Wars : Visions donne à ces studios japonais l’opportunité de se diversifier tout en restant fidèles à leurs racines.

Si vous êtes fan de l’un de ces studios légendaires, il y a de fortes chances que vous trouviez des similitudes entre leur court métrage Star Wars et les émissions qu’ils font généralement. Non seulement nous les voyons mettre cette expertise à profit, mais nous les voyons également repousser les limites.

Lucasfilm devrait donner son feu vert à d’autres projets comme celui-ci

Star Wars : Visions épisode 5, Le Neuvième Jedi. Source de l’image : Disney

Le Neuvième Jedi, de Production IG (Haikyu!!, Psycho-Pass, Ghost in the Shell), est le summum de la série. En un peu plus de 20 minutes, il définit des enjeux incroyablement élevés, présente des personnages et des points d’intrigue déterminés, et paie tout avec une finale tordue et passionnante. Je suis satisfait, mais j’en veux plus. C’est ce que font le meilleur de ces shorts. Les jumeaux sont parmi les shorts les plus flashy et les plus stupides, opposant deux frères et sœurs alors qu’ils se battent au sommet d’un Star Destroyer. Pendant ce temps, Tatooine Rhapsody passe la majorité de son temps d’exécution à se concentrer sur un concert pour Jabba the Hutt (ce qui est INFINIMENT meilleur en japonais, croyez-moi). Il reste tellement de carburant dans le réservoir de Star Wars.

La raison pour laquelle tout cela fonctionne est que Disney et Lucasfilm ont laissé des créateurs talentueux et passionnés donner leur tour à Star Wars. Peu m’importe si ces histoires sont canoniques ou comment elles affectent l’héritage de Skywalker. Je suis juste heureux de voir d’autres histoires racontées dans cet univers. Le Mandalorien a ouvert tellement de portes pour cette franchise. Je ne peux qu’espérer que Star Wars : Visions n’est qu’un début.

Enfin, bien que j’apprécie et respecte les doubleurs qui participent au doublage, je recommande fortement de passer à l’audio japonais avec sous-titres anglais. Je sais qu’il y a une guerre sans fin entre les sous-marins et les doublons – je ne suis pas ici pour mener cette bataille. Je pose mon sabre laser. Mais une grande partie de l’excitation de ce projet est son origine. Beaucoup de ces histoires sont fondamentalement japonaises dans leur nature, et je crois vraiment que la meilleure façon de les vivre est en japonais.

Cela dit, l’acteur Temuera Morrison exprime son personnage, Boba Fett, dans le dub. Je ne me lasserai jamais de l’entendre jouer Boba Fett, et j’attends avec impatience Le Livre de Boba Fett en décembre.

Vous pouvez regarder les neuf courts métrages de la série Star Wars: Visions maintenant sur Disney Plus.