Visions, la série animée de la saga – L’actualité du Chihuahua – Entre les lignes

Disney a plusieurs projets Star Wars entre ses mains. La saison 3 de The Mandalorian est déjà en cours, ainsi que plusieurs spin-offs en cours de développement. L’une de ces productions est Star Wars : Visions, une série animée composée de neuf courts métrages d’animation qui a présenté ses premières images.

La série a été conçue comme « une anthologie de courts métrages d’animation » dans laquelle chaque court est développé par un studio d’animation différent. The Duel (Kamikaze Douga), Lop et Ocho (Geno Studio), Tatooine Rhapsody (Studio Colorful), The Twins (Trigger), The Elder (Trigger), The Village Bridge (Kinema Citrus), Akakiri (Science Saru), T0- B1 (Science Saru) et The Ninth Jedi (Production IG) sont les titres des pièces.

Les responsables soulignent que ces courts métrages ne sont pas, pour le moment, le canon officiel de la saga, ce qu’ils ont expliqué en faisant allusion à la grande liberté que les créateurs accordaient pour assembler leurs pièces du point de vue esthétique et argumentatif vue. Ainsi, ils ont souligné que chacune de ces histoires est très personnelle pour les conteurs impliqués qui ont reçu peu de conseils de Lucasfilm, qui a “libéré” les histoires des limites de la tradition préétablie de Star Wars.

De plus, Disney a publié une vidéo dans laquelle l’équipe de Visions parle du projet. “Visions sera une passionnante série d’anthologies animées à venir sur Disney + en septembre”, annonce le producteur exécutif de Lucasfilm James Waugh dans le clip. « L’animation japonaise a inspiré beaucoup de monde chez Lucasfilm. On adore l’idée de voir Star Wars s’exprimer de cette façon”, ajoute-t-il.

“Il y a tellement de genres en jeu : grand moment, romantique, drôle, comédie”, a déclaré Joshua Rimes, producteur exécutif de Lucasfilm. Le réalisateur Taku Kimura note que Tatooine Rhapsody sera “comme un film d’opéra rock”. “Je voulais inclure le concept de la culture japonaise traditionnelle et des montagnes”, explique Hitoshi Haga, directeur de The Village Bride.

“C’est essentiellement l’histoire de deux jumeaux du côté obscur”, explique le cinéaste Hiroyuki Imaishi de The Twins. Les enfants rêvent de sabres laser. J’ai pris ça et j’y ai ajouté une touche japonaise », explique Kenji Kamiyama de The Ninth Jedi.

Abel Gongora, réalisateur de T0-B1 a opté pour un « style rétro » inspiré d’Astroboy. Lop and Eight, réalisé par Yuki Igarashi, mettra en vedette un personnage “symbolique” et “non humain”, tandis que The Elder de Masahiko Otsuka est l’histoire d'”un maître et d’un padawan qui rencontrent un ennemi inconnu”.

Source : Cependant