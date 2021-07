Disney et le producteur LucasFilm ont montré le premier aperçu de Star Wars : Visions, l’anime de la franchise spatiale. La vidéo qui a été diffusée lors de la convention Anime Expo Lite 2021 montre divers styles visuels et un opéra rock avec de nouveaux personnages adaptés dans le style du genre japonais populaire.

Plus qu’une bande-annonce sur le contenu de la série, l’avant-première expose des scènes du projet avec l’avis des créateurs, qui expriment leur enthousiasme après avoir porté l’une des sagas les plus réussies de tous les temps à l’anime.

“Nous voulions vraiment donner à ces créateurs suffisamment d’espace créatif pour explorer tout le potentiel imaginatif de la galaxie Star Wars à travers l’objectif unique de l’anime”, a partagé le producteur exécutif de la série James Waugh.

“Nous avons réalisé que nous voulions qu’ils soient aussi authentiques que possible pour les studios et les créateurs qui les fabriquaient, fabriqués grâce à leur processus unique, dans un support dans lequel ils sont si habiles”, a-t-il ajouté.

Cette proposition de la saga comprend de nouveaux personnages ainsi que d’autres connus sous le nom de Jabba the Hutt ou Bobba Fett. Les cinéastes ont également taquiné les noms des histoires qui seront diffusées tout au long de la série : The Village Bride, The Ninth Jedi, The Elder, Akakiri, The Twins, To B-1.

Star Wars : Visions arrivera sur la plateforme Disney Plus le 22 septembre pour rejoindre la liste des courts métrages de la saga qui a opté pour l’animation en 2003 avec Clone Wars.