Visions, l’anthologie d’anime Disney +, présente une bande-annonce – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Neuf histoires originales de Guerres des étoiles situé dans les coins les plus inconnus de la galaxie et signé par sept des studios d’anime les plus prestigieux. C’est la carte de visite de Star Wars : Visions, l’anthologie de Lucasfilm qui sortira le 22 septembre à Disney+ et montrant ses références dans une bande-annonce épique et spectaculaire. Une série composée de neuf courts métrages qui raconteront des histoires de Star Wars avec le style et la tradition uniques de l’anime japonais. Lorsque Disney + sortira Star Wars: Visions le 22 septembre, les courts métrages seront disponibles à la fois avec la distribution originale de voix japonaises, ainsi que la distribution de voix doublées en anglais et en espagnol. Les studios qui ont créé les neuf courts métrages sont : Kamikaze Douga, responsable de la pièce intitulée The Duel ; Geno Studio (Twin Engine), signé par Lop et Ocho ; Studio Colorful (Twin Engine), qui gère Tatooine Rhapsody ; Trigger, qui signe le court métrage intitulé The Twins et aussi The Elder ; Kinema Citrus, qui a réalisé The Village Bride ; Science Saru, responsable d’étude des courts métrages Akakiri et T0-B1 ; et enfin Production IG, qui a réalisé The Ninth Jedi. “Lucasfilm s’est associé à sept des studios d’animation les plus talentueux du Japon pour apporter leur style caractéristique et leur vision unique de la galaxie Star Wars à cette merveilleuse nouvelle série”, a déclaré James Waugh, producteur exécutif et vice-président de la stratégie de contenu et de franchise de Lucasfilm. Source : Cependant