Visions présente le retour de Temuera Morrison dans le rôle de Boba Fett 10z viral

En juin, nous avons entendu dire qu’un épisode musical de “Star Trek” pourrait être dans les cartes, mais il semble que “Star Wars” battra “Star Trek” au poing avec “Tatooine Rhapsody”. Depuis le moment où Luke Skywalker et Obi-Wan Kenobi se sont promenés dans la cantine spatiale de Mos Eisley dans “A New Hope”, la planète Tatooine a réservé des poches de musique aux fans de “Star Wars”. Figrin D’an et les Modal Nodes étaient en tête d’affiche de ce lieu, et bien sûr, Jabba’s Palace avait le Max Rebo Band.

Pour l’édition spéciale “Le retour du Jedi”, George Lucas est même revenu en arrière et a inséré un numéro musical complet, “Jedi Rocks”, remplaçant le “Lapti Nek” relativement discret par une chanson en face-et -danse qui vous laisse voir dans la gorge CG d’un nouvel extraterrestre nommé Joh Yowza. Espérons que “Tatooine Rhapsody” sera un peu moins ostentatoire que cela.

À ce stade, avec autant de spin-offs Disney + différents en cours, il ne serait pas surprenant de les entendre annoncer un spectacle musical “Star Wars” de type “Glee” se déroulant sur Tatooine et dans le palais de Jabba. À tout le moins, il conviendra de revoir un Boba Fett animé, puisque le personnage a fait sa première apparition dans un segment animé de “The Star Wars Holiday Special” en 1978.

“Star Wars: Visions” fait ses débuts sur Disney + le mercredi 22 septembre 2021.

