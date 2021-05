Visite au colosse du Giro

21/05/2021 à 19:47 CEST

À Igor Anton, vainqueur au sommet de la Zoncolan dans le Twist 2011, vous n’oublierez jamais le triomphe, le meilleur de votre carrière, votre grand jour en tant que coureur. C’est arrivé au tour italien qu’il a gagné Comptoir Alberto mais cela a été plus tard enlevé comme dommage collatéral par cette surlonge tristement célèbre d’Irun.

Anton il est arrivé seul à un sommet niché dans le soi-disant Alpes carniques, non loin de la frontière entre Italie Oui L’Autriche. “C’est un port où il est inutile d’aller au volant”, a-t-il répété ce vendredi dans ‘Eurosport’. Le même ex-coureur qui se souvient encore et encore que l’ascension vers le ZoncolanSi cela se fait seul, c’est comme une lutte interne, 40 minutes de solitude où jusqu’au bout, jusqu’à ce que les trois derniers kilomètres apparaissent terribles, où il est impossible de se lever de selle, surtout s’il pleut comme prévu, tu ne sais pas si par derrière ça viendra Egan bernal, le leader, le diabolique «maillot rose», pour jeter le rêve de la victoire au sol.

Ce sera la septième fois Zoncolan dans l’histoire du Giro. Il ne rassemble pas la légende du célèbre Stelvio, Hunier ou même le Mortirolo parce qu’il a été incorporé dans la vie de l’épreuve italienne de ce siècle, en particulier dans l’édition 2003, avec la victoire précisément de celui qui s’est avéré plus tard le vainqueur final, Gilberto Simoni, qui a commencé à écrire la prophétie qui dit que quiconque se bat dans le général et gagne au sommet de la Zoncolan il arrivera vêtu de rose au dernier but de la Tour.

Trois des gagnants, à part Simoni, Ivan Basso en 2010 et Chris Froome en 2018, ils s’imposaient ensuite au classement final. Simoni victoire répétée en 2007, sans toutefois remporter la course (il a terminé quatrième au général), tandis que Anton et l’australien Michael Rogers (2014) a conquis le Zoncolan sans se battre pour la table Tour.

Aujourd’hui, il est favorisé par ce qu’on appelle à tort la pente la plus simple, le visage de Sutrio. C’est là que ça s’est passé Simoni en 2003, parce que le reste des occasions a été escaladé par la soi-disant route de Ovaro, un peu plus facile à la fin mais plus compliqué au début.

N’a pas d’importance. Pour battre dans le Zoncolan il faut être un magnifique grimpeur. Dans les 3 000 derniers mètres d’ascension, il n’y a pas moins de 13% en moyenne avec des rampes qui atteignent 27%; comparativement ce que serait une rampe de garage.

Et aujourd’hui, en plus, il y aura une situation inhabituelle dans le monde du cyclisme. Les autorités italiennes, en raison de mesures sanitaires, ont déterminé que seulement 1 600 personnes peuvent se trouver dans la zone proche du but. La chose surprenante est qu’ils ont dû payer (le cyclisme est un sport qui se pratique gratuitement). C’était seulement 10 euros. Mais les billets ont été vendus en quelques heures.