Visite de la communauté valencienne – Scotson: “L’étape a été très difficile”

14/04/2021 à 16:36 CEST

Le coureur australien Miles Scotson (Groupama-FDJ), vainqueur de la première étape et premier leader de la Volta a la Comunidad Valenciana, a souligné après sa victoire que la journée avait été “très difficile” et que, même s’il envisageait initialement de réserver des forces pour la sprint, il a vu l’opportunité d’attaquer face à la situation de course et ça a bien fonctionné.

«L’étape a été très dure, elle a déjà franchi 90 kilomètres jusqu’à la ligne d’arrivée. Quand nous sommes partis en petit groupe, sans les sprinteurs, nous avions plusieurs options au sein de l’équipe et à un moment donné j’ai pensé que Stefan (Kúng) jouerait la victoirePour ma part, je pensais déjà à me réserver pour un éventuel sprint. La course a été tellement interrompue à la fin et avec le parcours mouillé que j’ai vu la possibilité de l’essayer », a-t-il déclaré.

Scotson il a subi une chute à 4 kilomètres de la ligne d’arrivée qui ne l’a pas empêché de gagner. “Au moment où je suis tombé, je pensais seulement que la moto était bien pour continuer parce que je savais que j’avais une marge”, a-t-il déclaré.

Le coureur australien mène le classement général avec 32 secondes d’avance sur l’Allemand John Degenkolb (Lotto) et n’exclut pas de se battre pour la victoire finale.

“Dans les prochains jours dans l’équipe, nous avons beaucoup de cartes à jouer. Bien sûr, nous avons les sprints avec Demare et moi, même si avec la chute j’ai gagné moins d’avantage, je veux essayer de tenir le coup et de passer un bon temps. Samedi », a-t-il conclu.