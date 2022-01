Visite de la star de HGTV ‘Good Bones’ Mina Starsiak Hawk’s Southern Charm Indianapolis Home

Mina Starsiak Hawk est une pro pour transformer des maisons démodées ou délabrées en un endroit confortable où se sentir chez soi, et la charmante maison de la star de Good Bones ne fait pas exception. La maison de rêve de trois étages et de 2 900 pieds carrés dans le quartier de Fountain Square à Indianapolis est l’endroit où Starsiak Hawk habite avec son mari Steve Hawk et leurs deux enfants – leur fille Charlie et leur fils Jack.

« C’est le quartier dans lequel maman et moi réalisons la plupart de nos rénovations, c’est là où nous vivons actuellement, et le quartier est notre maison. Je ne peux vraiment pas imaginer vivre ailleurs », a déclaré Starsiak Hawk à propos de la maison construite sur mesure. dans une interview avec HGTV. Continuez à faire défiler pour avoir un aperçu de sa maison, comme on le voit sur les réseaux sociaux de Two Chicks and a Hammer.

Extérieur

L’extérieur de la maison à trois étages de Starsiak Hawk a été inspiré par sa ville préférée – Charleston, en Caroline du Sud, où sa famille a passé des vacances d’été pendant des années. « Je suis une planificatrice », a déclaré Starsiak Hawk à HGTV lors de la construction de la maison de ses rêves. « J’ai ces plans d’étage en préparation depuis presque aussi longtemps que nous possédons le lot. »

La salle a manger

En entrant par le hall, vous entrerez directement dans la salle familiale accueillante, qui combine une esthétique moderne avec des fonctionnalités confortables pour une famille avec deux enfants. « Mina et maman passent leurs journées à créer des maisons pour toujours pour d’autres personnes », a déclaré Kelsy, la sœur de Starsiak Hawk, à HGTV au moment de la construction. « Donc c’est vraiment bien que Mina soit de l’autre côté des choses, cette remise des gaz. »

Cuisine

La cuisine, que vous pouvez voir à gauche de la salle familiale, comprend des armoires à hauteur de plafond et une hotte d’aération personnalisée peinte en blanc, des appareils électroménagers en acier inoxydable brossé et un lustre dans un style similaire à celui du salon. Il y a beaucoup d’espace de comptoir pour la préparation des repas et des sièges pour toute la famille.

Salle de bain

La salle de bain principale comprend une vanité double avec un dessus en marbre gris et des appliques assorties. À droite, Starsiak Hawk et son mari peuvent laver la journée dans une grande douche à l’italienne dotée de deux pommes de douche à effet pluie, de portes vitrées et de carreaux du sol au plafond dans un design saisissant.

Chambre principale

Lorsqu’aucun chiot ne fait des ravages, la suite parentale est un endroit pour se détendre après une longue journée, avec beaucoup de lumière naturelle provenant des fenêtres. Starsiak Hawk et son mari n’ont pas non plus à se soucier de l’espace de rangement, car la suite principale comprend un immense dressing avec un système de placard modulaire intégré.

Porche de devant

L’extérieur est l’une des caractéristiques les plus étonnantes de la maison. Non seulement le porche est gardé par une clôture et une porte en fer forgé noir, mais en haut se trouve un grand balcon qui s’étend sur toute la largeur de la maison avec des colonnes blanches, des garnitures de fenêtre noires, des ventilateurs de plafond et du mobilier d’extérieur.

Gym

Starsiak Hawk s’est engagée dans sa forme physique, en particulier ces derniers temps, et sa salle de gym à domicile a été l’endroit où elle s’est entraînée dans bon nombre de ses entraînements difficiles. Entièrement équipé d’équipements de fitness, y compris des poids libres, un développé couché et un rameur, ce gymnase à domicile est le rêve de tout accro au fitness.

Garage

Le garage est définitivement devenu plus fonctionnel depuis l’emménagement, mais Starsiak Hawk s’est assuré d’y inclure un aspect luxueux ! Le couple HGTV s’est assuré d’installer une baignoire pour chien dans le garage attenant avec un entourage de carreaux de marbre, un éclairage encastré et des accessoires de douche en acier inoxydable brossé pour aider à garder les membres de leur famille à fourrure propres.

Arrière-cour

L’extérieur de la maison finie apporte une touche du sud à l’Indiana. « Nous voulions apporter une touche méridionale », a déclaré Starsiak Hawk à HGTV, « avec de grandes colonnes, de grands balcons, des ventilateurs de porche et des clôtures en fer noir ». Ajoutez des fleurs au printemps avec un jardin impressionnant et vous êtes presque immédiatement transporté (en esprit) vers des jours plus chauds.

