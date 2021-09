Visite de Liz Truss au Mexique EN DIRECT: le ministre des Affaires étrangères signera un méga-accord de 10 TRN | Politique | Nouvelles

in

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que les relations du Royaume-Uni avec le Mexique avaient “un potentiel énorme” et que des liens plus étroits étaient “un élément clé du plan”.

Mme Truss a ajouté : « Des liens plus étroits avec le Mexique sont un élément clé de notre plan visant à renforcer les liens économiques, sécuritaires et diplomatiques avec des alliés aux vues similaires qui partagent notre croyance en la libre entreprise et le libre-échange.

“Un accord commercial avec le Mexique, par exemple, nous ouvrira la voie pour rejoindre le CPTPP, l’une des plus grandes zones de libre-échange au monde.

“Cela pourrait ouvrir de vastes nouvelles opportunités pour les entreprises, soutenir les emplois dans toute la Grande-Bretagne et contribuer à garantir que nous jouons un rôle clé dans un Indo-Pacifique ouvert et dynamique.”