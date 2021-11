Visite de l’USTR : l’Inde et les États-Unis se concentreront sur l’accès au marché et la relance d’une réunion commerciale clé

Le TPF indo-américain, créé en 2005, est un forum pour résoudre les problèmes de commerce et d’investissement entre les deux pays. Il comprend cinq groupes de discussion : l’agriculture, l’investissement, l’innovation et la créativité (droits de propriété intellectuelle), les services et les barrières tarifaires et non tarifaires.

L’Inde et les États-Unis discuteront probablement des moyens de renforcer le commerce grâce à un meilleur accès au marché – en particulier dans l’agriculture et les technologies de l’information et de la communication – et la suppression des barrières tarifaires et non tarifaires lorsque la représentante américaine au commerce (USTR) Katherine Tai se rendra en Inde la semaine prochaine, a déclaré une source FE.

La visite de deux jours de Tai à partir du 22 novembre, sa première en tant que négociatrice commerciale en chef des États-Unis, ouvrira également la voie à la relance de la réunion annuelle du forum bilatéral sur la politique commerciale (TPF), qui s’est tenue pour la dernière fois à Washington DC en 2017, dit la source. Tai rencontrera, entre autres, le ministre du Commerce et de l’Industrie Piyush Goyal.

La visite intervient quelques jours avant la prochaine réunion ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), au cours de laquelle les deux parties devraient maintenir des positions radicalement différentes sur des questions allant des subventions à la pêche à l’agriculture. Mais ils se joindront probablement à la proposition de New Delhi d’une dispense de brevet pour aider à mieux lutter contre la pandémie, un sujet qui pourrait également être discuté lors de la visite de Tai.

Au cours des discussions sur les questions d’accès au marché, les États-Unis feront probablement pression pour une réduction des tarifs indiens sur les produits allant des produits agricoles aux produits des TIC. Les pourparlers peuvent également porter sur les barrières non tarifaires, les accords de reconnaissance mutuelle et les normes de qualité des produits importés. Les États-Unis sont le plus grand marché d’exportation de l’Inde, ayant compensé les expéditions sortantes de près de 52 milliards de dollars au cours de l’exercice 21. Les importations en provenance des États-Unis s’élevaient à 29 milliards de dollars lors de l’exercice précédent, alors que la pandémie frappait les chaînes d’approvisionnement.

Le TPF indo-américain, créé en 2005, est un forum pour résoudre les problèmes de commerce et d’investissement entre les deux pays. Il comprend cinq groupes de discussion : l’agriculture, l’investissement, l’innovation et la créativité (droits de propriété intellectuelle), les services et les barrières tarifaires et non tarifaires.

Les États-Unis ont déjà laissé entendre qu’ils ne voulaient plus d’un accord commercial «limité» avec l’Inde qui a été négocié pendant des mois sous l’administration Trump et devait couvrir des produits faisant l’objet d’un commerce bilatéral annuel d’environ 13 milliards de dollars. Ce mini-accord devait être suivi de négociations pour un accord de libre-échange (ALE). Cependant, avec Joe Biden à la barre, les États-Unis n’ont jusqu’à présent manifesté d’intérêt ni pour le mini-accord ni pour un ALE.

Le mois dernier, l’USTR avait déclaré que Tai et son adjointe Sarah Bianchi se rendraient à Tokyo, Séoul et New Delhi « pour rencontrer des responsables gouvernementaux et des parties prenantes afin de discuter de l’engagement durable des États-Unis dans la région indo-pacifique et de renforcer les relations commerciales et économiques avec alliés et partenaires clés ».

Ces derniers mois, les deux parties ont cherché à répondre aux préoccupations commerciales, à identifier des domaines spécifiques pour un engagement accru et à développer une « vision ambitieuse et partagée pour l’avenir des relations commerciales ».