Visite de Poutine : De Russie avec détermination

Par Amb Anil Trigunayat

À l’invitation du Premier ministre Narendra Modi, le président russe Vladimir Poutine se rendra à New Delhi pour le sommet annuel du 6 décembre. un partenariat stratégique particulier et privilégié. Il se trouve que je n’étais qu’une petite partie de cette vision et j’ai été témoin de la poursuite de la relation sur une voie solide malgré les défis géopolitiques et géoéconomiques mondiaux et régionaux. Dans le monde d’aujourd’hui, toute relation bilatérale sera ipso facto soumise aux caprices des rivalités entre les superpuissances, comme c’était encore plus le cas à l’époque de la guerre froide précédente, lorsque des guerres globalement chaudes étaient évitées et une paix froide assurée. Mais l’endiguement politico-stratégique d’aujourd’hui a subsumé une concurrence économique aiguë la rendant encore plus virulente. La rivalité et la compétition interne sino-américaines et américano-russes définissent la matrice du désordre mondial actuel et limitent les contours de l’autonomie stratégique pour des pays comme l’Inde qui souhaitent suivre une politique étrangère raisonnable axée sur les intérêts nationaux. Dans un tel scénario, il est évident que Moscou-Delhi devra naviguer sur son propre terrain bilatéral avec encore plus de détermination et d’innovation.

Il y a beaucoup de détracteurs pour les relations indo-russes proches et sonnent souvent le clairon des ténèbres sur la voie à suivre sans examiner la base stratégique solide et la vaste étendue de l’engagement multidimensionnel à travers un spectre critique et la confiance mutuellement entretenue allant des niveaux G2G au P2P, ce qui est pas commun dans de nombreuses autres relations extérieures de l’Inde… Par conséquent, lorsque le Premier ministre Modi appelle la Russie un ami éprouvé par le temps, il énonce simplement l’évidence. Lui et le président Poutine partagent une chimie personnelle exceptionnelle qui aide à aplanir les rides au fil du temps, ce qui est attendu dans ce monde en évolution rapide et dans les théâtres changeants de compétition géopolitique. Les deux dirigeants ont développé un mécanisme de sommet informel au fur et à mesure des besoins et se sont exprimés à plusieurs reprises. La dernière visite du Premier ministre Modi à Sotchi et la discussion en tête-à-tête avec Poutine pendant une période inhabituellement longue témoignent de la vision multilatérale du monde qu’ils partagent et des nouveaux domaines de quête géoéconomique qu’ils envisagent, que ce soit dans l’Extrême-Orient russe avec le 1 $ de l’Inde. la ligne de crédit du milliard de dollars, le corridor de Chennai Vladivostok ou d’ailleurs la coopération dans les domaines des hydrocarbures, de la défense, de l’énergie nucléaire, de l’espace et de la lutte contre le terrorisme et le narcotrafic, en particulier dans le contexte de la stabilité de l’Afghanistan et de l’apparition des talibans qui seront discutés. Il convient de rappeler que lors de la récente réunion du CSNU sur la sécurité maritime sous la présidence de l’Inde, présidée par le Premier ministre Modi, le président Poutine s’est fait un devoir d’être présent et était le seul chef d’État.

L’Inde est désireuse de passer à un arrangement institutionnel avec l’Union économique eurasienne dirigée par la Russie tout en collaborant aux BRICS, RIC et SCO, entre autres. Une nouvelle énergie et un nouvel élan dans le corridor de transport nord-sud (INSTC) avec l’inclusion du port de Chabahar sont attendus au cours des discussions car la connectivité avec l’Asie centrale reste au centre des préoccupations. avec le système de défense aérienne russe S-400 Triumf (évolutif en S500….) et les Russes continuant à le fournir malgré les réserves chinoises en dit long sur le contenu du partenariat spécial et privilégié. Ajay Bhatt MoS Defense a affirmé au Parlement cette semaine seulement que le S 400 est un système puissant en termes de capacité opérationnelle sur une très grande zone. Les intérêts et les considérations de défense de l’Inde doivent primer sur les préoccupations sémantiques de certains pays et les menaces de sanctions. La coopération en matière de cybersécurité et de renseignement et la prochaine étape de collaboration dans les systèmes d’armes avancés seront discutées, comme l’a indiqué l’ambassadeur de Russie. une chaîne d’approvisionnement mondiale fiable et résiliente en vaccins et produits pharmaceutiques.

Sur le front régional, l’Af-Pak reste un sujet de préoccupation majeur pour les deux parties. Alors que Moscou s’est rapproché de Pékin sous la pression de Washington et sous la persuasion de Pékin vers Islamabad pour garder sa propre autonomie stratégique fonctionnelle, la coopération stratégique existante avec New Delhi lui apporte un atout majeur. Bien sûr, Moscou préfère apaiser les problèmes entre l’Inde et la Chine et aide en ce sens qu’il comprend également que les ambitions chinoises débridées ne se limitent pas seulement à maintenir l’Inde confinée à l’Asie du Sud, mais pourraient même éventuellement avoir un impact sur la maniabilité de la Russie et son statut de puissance mondiale. Même avec les États-Unis, New Delhi pourrait être un interlocuteur de confiance si les deux parties choisissent d’emprunter cette voie. C’est là que l’Inde fournit à Moscou un levier historique.

Aucune relation n’est parfaite et l’Inde et la Russie ne font pas exception. Nous vivons dans un monde dans un flux où les slogans de type Bhai-Bhai apporteront peu de confort et sont simplement étrangers. Nous devons reconnaître et affronter les réalités du terrain motivées par les intérêts nationaux et les convergences et perceptions communes et l’appréciation des contraintes de chacun. l’hégémonie dans la nouvelle région de contestation sont limpides. Espérons que la rencontre 2+2 des ministres des Affaires étrangères et de la Défense permettra une meilleure compréhension tout en élaborant des bases communes de coopération sur la base d’attentes réalistes. Moscou devra faire preuve d’ouverture d’esprit car New Delhi souhaite qu’elle joue également un rôle constructif dans la région. Il faut aussi comprendre que si l’on parle d’un monde multipolaire, les grandes puissances comme l’Inde devront avoir des enjeux et des interactions avec toutes les superpuissances. La concurrence pour l’exclusivité et la loyauté est implicite dans les structures de l’alliance. Par conséquent, l’Inde préfère suivre une voie d’autonomie stratégique tout en découpant diverses relations bilatérales. dividende qui doit être exploité à son propre avantage alors qu’elle pratique le « Vasudhaiv Kutumabakam » dans son discours international. La même chose s’applique ipso facto aux États-Unis qui sont son partenaire stratégique global global. Après tout, le partenariat stratégique n’est ni une déclaration de mode ni une rue à sens unique.

Quelques jours avant sa visite, lors de la remise des lettres de créance du nouvel ambassadeur indien, le président Poutine a mis en perspective sa vision des relations indo-russes : « Ce partenariat apporte de réels bénéfices mutuels aux deux États. Au cours de la visite, nous présenterons de nouvelles initiatives à grande échelle pour le développement ultérieur du partenariat stratégique spécial entre la Russie et l’Inde. L’Inde est l’un des centres faisant autorité d’une politique multipolaire avec une philosophie de politique étrangère qui est étroitement alignée sur la nôtre et nous continuerons à travailler ensemble pour élargir la gamme complète des relations russo-indiennes ». De même, le ministère des Affaires étrangères attend des dirigeants qu’ils examinent les statistiques et les perspectives des relations bilatérales et discutent des moyens de renforcer davantage le partenariat stratégique entre les deux pays tout en échangeant des points de vue sur les questions régionales, multilatérales et internationales d’intérêt commun. Beaucoup peut être fait et plus doit être fait pour réaliser le plein potentiel, en particulier dans le domaine commercial et géoéconomique, grâce à une plus grande participation du commerce et de l’industrie des deux côtés, même si les projets G2G se déroulent de manière satisfaisante et que d’autres peuvent être annoncés lors de la visite.

