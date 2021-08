Visite de Tim Cook à la Maison Blanche confirmée; annonce possible

Nous avons appris plus tôt cette semaine une visite potentielle de Tim Cook à la Maison Blanche pour assister à un sommet sur la cybersécurité organisé par le président Biden. La participation de Cook a maintenant été confirmée par une liste de participants partagée par un responsable de l’administration, et pourrait fournir une excellente occasion pour le PDG d’Apple de faire comprendre la position de l’entreprise sur la confidentialité et le cryptage fort.

Un nouveau rapport évoque également aujourd’hui la possibilité d’une annonce liée à la sécurité par Apple après la fin de la réunion…

L’administration Biden considère la cybersécurité des infrastructures nationales critiques comme la responsabilité partagée du gouvernement et des entreprises, les agences fédérales fixant des objectifs et les entreprises technologiques étant tenues de développer des systèmes pour les atteindre.

Bien que les entreprises seraient initialement simplement invitées à développer de nouvelles normes de sécurité, la Maison Blanche a indiqué qu’elle rendrait la coopération obligatoire si nécessaire.

Le WSJ a révélé certains des autres PDG présents et a déclaré qu’au moins certaines des entreprises impliquées feraient des annonces liées à la sécurité vers la fin de la journée. On ne sait pas si Apple sera l’un d’entre eux.

Les principaux dirigeants de la Silicon Valley, dont Tim Cook d’Apple Inc., Andy Jassy d’Amazon.com Inc., Satya Nadella de Microsoft Corp. et Sundar Pichai d’Alphabet Inc. devraient assister à la réunion de la Maison Blanche, selon à une liste de participants partagée par un responsable de l’administration. Le PDG de JPMorgan Chase & Co. Jamie Dimon et Brian Moynihan, président et PDG de Bank of America Corp., parmi d’autres représentants du secteur financier, sont également attendus. […] Au cours des premiers mois de son administration, M. Biden a souligné que la cybersécurité était une préoccupation majeure en matière de sécurité nationale à la suite d’une opération d’espionnage russe dévastatrice, découverte au cours des derniers mois de l’administration Trump, qui a compromis au moins 10 agences fédérales et 100 entreprises américaines. Le problème s’est accentué en tant que menace ce printemps et cet été après qu’une vague d’attaques de ransomware de grande envergure a forcé la fermeture d’un important pipeline de carburant américain, d’un grand distributeur de viande et d’une gamme de petites entreprises. […] Certaines annonces du secteur privé liées à “la technologie et les talents” devraient suivre la réunion de l’après-midi, a déclaré le responsable, tout en refusant de fournir des détails. Certaines entreprises devraient annoncer des investissements globaux dans la sécurité, tandis que d’autres prévoient de traiter des aspects spécifiques de la cybersécurité, a déclaré une autre personne familière avec la réunion.

Apple et le gouvernement américain n’ont pas toujours été sur la même longueur d’onde lorsqu’il s’agit de questions de sécurité, le problème venant à son paroxysme dans la bataille avec le FBI au sujet d’un iPhone appartenant à l’un des tireurs de San Bernardino. Au cœur du différend se trouvait le souhait du gouvernement qu’Apple crée une porte dérobée dans les iPhones, et la réponse d’Apple selon laquelle il est techniquement impossible de le faire sans que des criminels ne la découvrent et l’exploitent.

La position ferme d’Apple sur la confidentialité a récemment fait l’objet de critiques en ce qui concerne ses mesures d’analyse CSAM prévues. Cependant, une possibilité que j’ai évoquée avant l’annonce officielle est que le fabricant de l’iPhone envisage de passer au cryptage de bout en bout pour les sauvegardes iCloud et souhaite d’abord mettre ce mécanisme en place. Si tel est le cas, cela pourrait potentiellement être un plan annoncé par Apple aujourd’hui – ce qui pourrait éliminer une grande partie de la chaleur que la société de Cupertino subit actuellement.

