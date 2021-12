Visite du luxueux Loft SoHo de 6,9 ​​millions de dollars de Bethenny Frankel, ancienne élève de « RHONY »

Bethenny Frankel a inscrit son loft à SoHo et pour près de 7 millions de dollars, toute personne disposée à dépenser l’argent pour le pad peut vivre comme l’ancienne star de Bravo Real Housewives of New York. L’appartement de 4 000 pieds carrés du fondateur de SkinnyGirl est équipé de plafonds de onze pieds et de fenêtres surdimensionnées qui permettent une abondance de lumière naturelle. La maison dégage une atmosphère Frankel – elle est de style moderne avec des éléments en marbre et en chêne. La maison comprend quatre chambres et trois salles de bains ainsi qu’un bureau.

Le plan d’étage ouvert relie le hall d’entrée, la grande pièce, la cuisine, la salle à manger ouverte et le salon formel. Selon la liste, le loft est livré avec plusieurs améliorations, notamment un système de son intégré, une climatisation centrale, un éclairage personnalisé et un store motorisé. Il y a aussi un ascenseur à clé, un tout nouveau système d’interphone vidéo, un super à temps plein et un toit-terrasse convoité.

SoHo est le quartier parfait pour ceux qui aiment la ville. Connu comme un quartier historique de Manhattan célèbre pour ses rues pavées, il y a plusieurs galeries d’art, boutiques et restaurants à distance de marche. L’appartement est idéalement situé à proximité du musée des Chinois d’Amérique, de la galerie James Cohen et du musée d’art Leslie-Lohman. La conception de la maison est impeccable et fera le bonheur du prochain propriétaire.

Travailler dur dans la ville qui ne dort jamais

Avec le monde du travail à distance dans lequel nous vivons, ce bureau vous offre tout ce dont vous avez besoin. Il est spacieux et élégant et peut également servir d’espace de divertissement.

Rien de tel que de se détendre dans la baignoire

Un placard de rêve

Qui a dit que New York n’offrait pas beaucoup de stockage ? Le placard offre beaucoup d’espace pour les étagères et les tiroirs pour toutes les tenues.

La Chambre des maîtres

La suite principale est spacieuse avec une tête de lit intégrée et conçue sur mesure. On peut concevoir à sa guise avec des sièges et plus encore.

Un salon chaleureux

Installez-vous confortablement dans le salon adjacent avec un bon verre offert par le bar attenant. Un autre wet-bar dissimule une salle multimédia qui comprend également une cheminée.

Cuisine pour une reine

La cuisine est bonne à la fois pour l’esthétique et pour cuisiner un bon repas. Il comprend des appareils électroménagers intégrés en acier inoxydable, des armoires laquées, un îlot central et un comptoir en marbre cascade pouvant accueillir six personnes.

