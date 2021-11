Visite du manoir emblématique et massif d’Orlando de Shaquille O’Neal récemment vendu pour 11 millions de dollars

Shaquille O ‘Neal a récemment vendu son manoir d’Orlando pour 11 millions de dollars, selon TopTenRealEstateDeals.com. Il a acheté la maison en 1993 alors qu’il était membre de l’Orlando Magic. Le prix demandé à l’origine pour la maison était de 28 millions de dollars et a ensuite été réduit à 16,5 millions de dollars. Quand tout a été dit et fait, O’Neal a réalisé un bénéfice de 7,05 millions de dollars.

O’Neal est considéré comme l’un des meilleurs joueurs NBA de tous les temps. Au cours de sa carrière, O’Neal a remporté quatre championnats NBA avec les Los Angles Lakers (3) et Miami Heat (1), il est trois fois MVP des finales NBA, a remporté le prix MVP en 2000 et a été sélectionné dans l’équipe All-Stat. 15 fois. Après le basket-ball, O’Neal est devenu un homme d’affaires très prospère et a récemment parlé à PopCulture.com de sa formule pour réussir dans le monde des affaires.

« J’ai probablement connu les mêmes succès que tout le monde », a déclaré O’Neal à PopCulture. « Avant de réussir, vous devez d’abord apprendre à échouer. Alors, j’ai juste essayé de créer une formule qui soit heureuse pour tout le monde. Alors, ils ont vu le ‘Oh mon Dieu, c’est un génie ! Il fait ceci et cela .’ Ma formule a été très simple : embaucher des gens plus intelligents que moi. Voici un aperçu du manoir d’O’Neal à Orlando.

Le devant

(Photo: Uneek Luxury Tours)

C’est un bon coup d’oeil à l’avant de la maison. Il est situé dans une communauté de golf fermée près de Disney World et ESPN et mesure 31 000 pieds carrés tout en s’étendant sur l’ensemble de ses trois acres.

Mural

(Photo: Uneek Luxury Tours)

Cette chambre dispose d’une grande fresque murale d’O’Neal. Il faut se demander si le nouvel acheteur de la maison conservera la peinture puisqu’il y aura probablement des changements.

Salle à manger/Cuisine

(Photo: Uneek Luxury Tours)

O’Neal n’a jamais eu faim avec la cuisine de ce chef. Avec plusieurs fours et réfrigérateurs, le NBA Hall of Famer a probablement organisé de nombreuses fêtes massives pendant ses jours de jeu.

Salon

(Photo: Uneek Luxury Tours)

Le salon semble être la maison en soi. Il y a suffisamment d’espace pour que la famille et les amis regardent des films et jouent à des jeux. Et comme O’Neal sortant est, les fêtes de salon étaient probablement très courantes.

Bureau

(Photo: Uneek Luxury Tours)

C’est probablement l’endroit où O’Neal a conclu de nombreuses affaires. Si vous devez travailler, ce bureau est le meilleur moyen de le faire en raison de la vue. De plus, il y a suffisamment d’espace pour se promener et se détendre.

Théâtre

(Photo: Uneek Luxury Tours)

Ce ne peut pas être un manoir sans cinéma maison. O’Neal étant dans sa part de films au fil des ans, il est probable que lui et sa famille ont passé beaucoup de temps dans cette pièce à regarder divers films anciens et nouveaux.

Terrain de basket

Et il est logique qu’O’Neal ait son propre terrain de basket. C’est probablement l’une des nombreuses raisons pour lesquelles il a pu rester l’un des meilleurs joueurs de la ligue. En plus de remporter plusieurs championnats et d’apparaître dans plusieurs matchs des étoiles, O’Neal a fait partie des équipes du 50e et du 75e anniversaire de la NBA.

