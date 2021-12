Visite du Premier ministre Modi aux Émirats arabes unis l’année prochaine : les principaux programmes de l’ALE et du pavillon de l’Inde

Plus tôt cette année en octobre, le pavillon de l’Inde a été inauguré par le ministre du Commerce Piyush Goyal.

Une visite au pavillon de l’Inde à l’exposition de Dubaï et la signature de l’accord de libre-échange sont au centre de la visite du Premier ministre Narendra Modi à Dubaï, aux Émirats arabes unis (EAU) le 6 janvier 2022. Comme indiqué précédemment, le pavillon de l’Inde compte quatre étages, présentant les progrès de l’Inde dans le programme spatial, le yoga, l’ayurveda et bien plus encore. Des modèles du temple Ram ainsi que du temple hindou BAPS en cours de construction à Abu Dhabi sont exposés.

Plus tôt cette année en octobre, le pavillon de l’Inde a été inauguré par le ministre du Commerce Piyush Goyal. À ce jour, plusieurs grands dirigeants mondiaux, dont le roi de Suède et le ministre des Affaires étrangères de Chypre.

Accord de libre-échange Inde-EAU

Un autre programme important de la visite du Premier ministre dans ce pays du Golfe est la signature de l’ALE entre les deux pays, qui devrait ouvrir des opportunités dans plusieurs secteurs pour les deux parties.

Selon les médias, le ministre du Commerce Goyal a qualifié l’ALE entre les deux pays de plus rapide.

Calendrier des pourparlers sur l’ALE et qu’est-il arrivé aux pourparlers sur l’ALE entre l’Inde et le CCG ?

Le Financial Express avait rapporté plus tôt que les pays membres du Conseil de coopération de l’Inde et du Golfe (CCG) avaient signé en 2004 un accord-cadre sur la coopération économique. Et après deux cycles de négociations, peu de progrès ont été réalisés entre les parties. Des appels ont été lancés pour opérationnaliser l’accord-cadre ainsi qu’un ALE.

Un tel accord devait conduire à un engagement économique plus approfondi, à l’extension des cadres commerciaux existants et, surtout, à une réduction des droits et des tarifs. La région s’intéresse aux produits de la catégorie agricole et industrielle de l’Inde.

ALE Inde-EAU

Dans la région, les Émirats arabes unis sont le plus grand partenaire commercial de l’Inde dans la région, c’est également la plus grande destination d’exportation de l’Inde car ils sont la porte d’entrée des marchés internationaux et régionaux.

Le pays du Golfe a investi dans plusieurs secteurs en Inde, notamment la métallurgie, l’énergie, la construction et les infrastructures, ainsi que dans le matériel informatique et les logiciels.

Plusieurs grandes entreprises émiraties sont déjà très actives en Inde, notamment DP World, qui gère près de 34% de tous les terminaux à conteneurs indiens, selon les rapports. La National Petroleum Construction Company (NPCC) d’Abu Dhabi, la société de capital-investissement basée à Dubaï Abraaj Group, l’entrepreneur Drake et Scull International et KEF Holdings sont parmi les autres grands noms émiratis présents en Inde.

Près de 800 et plus de sociétés indiennes de premier plan sont présentes aux Émirats arabes unis dans la zone franche de Jebel Ali (JAFZA), et d’autres sociétés comme Larsen & Toubro (L&T), Hinduja Group, Punj Lloyd, Pioneer Cement et Oberoi Hotels Group jouent un rôle essentiel. rôle dans les programmes d’infrastructure de ce pays.

Les deux parties ont élevé leur relation à un partenariat stratégique global. Et sont en contact permanent pour approfondir la coopération dans divers secteurs, notamment la production conjointe de plates-formes de défense, l’espace, l’agriculture ainsi que le commerce et l’investissement.

Les deux pays ont également travaillé à un ALE, qui deviendra une réalité l’année prochaine.

Quand les pourparlers ont-ils commencé ?

Plus tôt cette année en septembre, et la première semaine de décembre, trois séries de pourparlers entre les deux parties avaient déjà eu lieu.

Le Premier ministre Narendra Modi s’est rendu aux Émirats arabes unis à trois reprises entre 2015 et 2019. Les Émirats arabes unis lui ont également décerné la plus haute distinction civile « l’Ordre de Zayed ».

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.