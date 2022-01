Visite secrète de la reine à la maison de retraite du prince Philip avant Noël | Royale | Des nouvelles

Prince Philip: commentateur sur le temps «précieux» avec la reine

Le duc d’Édimbourg est décédé en avril dernier à l’âge de 99 ans et a été inhumé lors d’une belle cérémonie à Windsor. Sa Majesté lui a rendu hommage dans son émission de Noël cette année, déclarant : « Bien que ce soit une période de grand bonheur et de bonne humeur pour beaucoup, Noël peut être difficile pour ceux qui ont perdu des êtres chers. Cette année, surtout, je peux comprendre pourquoi.

Elle a ajouté: « [Philip’s] le sens du service, la curiosité intellectuelle et la capacité à tirer le plaisir de n’importe quelle situation étaient tous irrépressibles.

« Ce scintillement espiègle et interrogateur était aussi brillant à la fin que lorsque j’ai posé les yeux sur lui pour la première fois. »

La reine, 95 ans, a également rendu hommage au duc de manière plus privée.

En novembre, elle a visité le domaine de Sandringham pour parler au personnel des préparatifs pour y accueillir Noël.

LIRE LA SUITE: Le choix de Noël de Kate et William remis en question: « Pas très festif! »

La reine a enduré son premier Noël sans le prince Philip (Image: GETTY)

La reine et le prince Philip à l’occasion de leur anniversaire de mariage de diamant en 2007 (Image : GETTY)

Bien sûr, elle a finalement annulé ces plans au milieu de l’augmentation des cas de coronavirus, et a plutôt organisé une plus petite célébration au château de Windsor.

Cependant, pendant qu’elle est restée à Sandringham, elle n’est pas restée dans la soi-disant « grande maison », mais à Wood Farm.

Wood Farm est une modeste demeure où Philip a pris sa retraite après avoir démissionné de ses fonctions en 2017, à l’âge de 96 ans.

Pod Save the Queen est hébergé par Zoe Forsey et présente le rédacteur royal du Daily Mirror, Russell Myers.

Maison Sandringham à Norfolk (Image: GETTY)

M. Myers a déclaré la semaine dernière: « La reine avait vraiment hâte d’aller à Sandringham.

«Elle a fait un petit voyage secret en novembre lorsqu’elle est allée voir le personnel, vérifier la grande maison et la préparer pour Noël.

« Et c’est à ce moment-là qu’elle a également passé quelques nuits à Wood Farm, où le prince Philip vivait dans le domaine de Sandringham. »

À propos de son annulation de l’habituel Noël de Sandringham, il a ajouté: « Il semble que ces taux qui continuent d’augmenter étaient tout simplement trop élevés et je pense que la reine a pris le bon sens et m’a décrit sa décision » personnelle « , c’était » t nécessairement un dictat du gouvernement ou des responsables de la santé, mais elle a pris la décision personnelle de rester à Windsor.

A NE PAS MANQUER

Meghan et Harry devraient retourner au Royaume-Uni au printemps avec le projet de Duke [EXPERT]

La reine mise en garde contre une « pilule amère à avaler » en 2022 avant Jubilee [QUOTE]

Le « temps précieux » de la reine avec Philip à Windsor avant la mort de Duke [INSIGHT]

Chronologie royale du prince Philip (Image: JOURNAUX EXPRESS)

Sandringham House est l’une des deux grandes maisons appartenant à la reine à titre privé, mais Philip a préféré la ferme de cinq chambres située au coin du domaine de 600 acres.

On disait qu’il en appréciait l’isolement relatif, mais lorsque Covid a éclaté en 2020, il a déménagé au château de Windsor pour être avec la reine.

Darren McGrady, un ancien chef qui a travaillé pour la reine et la princesse Diana a partagé de bons souvenirs de Wood Farm sur Twitter.

Il écrivait en 2019 : « J’adorais ça là-bas. Il est si petit que vous pouvez interagir avec eux tous les jours, agiter des stylos et jouer avec les corgis !

La reine «manque» le prince Philip «si terriblement» selon un expert

« Et quand la reine regarde dans la cuisine après une semaine chargée et dit » merci « , vous ne pouvez pas obtenir un plus grand compliment que cela. »

Philip a vu la mise en place d’une nouvelle cuisine dans le chalet modestement meublé peu de temps avant de prendre sa retraite, selon Hello! magazine.

Il aurait aimé lire, peindre et inviter des amis à rester.

M. Myers a noté lors de la dernière visite de la reine: « Elle voulait aller dans la grande maison [Sandringham] et avoir des réunions avec le personnel au sujet de ce qui se passe dans les semaines à venir.

«Mais elle a également passé du temps à Wood Farm et c’est évidemment là que son mari, le prince Philip, a passé ses dernières années après sa retraite en 2017.

«Je pense que cela vous indique où se trouve la reine. Elle avait besoin d’être là, elle avait besoin de chercher du réconfort.

« Cela avait été quelques semaines particulièrement difficiles, elle avait été hospitalisée et les médecins lui avaient dit qu’elle devait ralentir. »

Pour vous abonner à Pod Save the Queen, rendez-vous sur votre fournisseur de podcast habituel.