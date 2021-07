Visite spatiale de Richard Branson, où sont les milliardaires indiens ?

Le VSS Unity de Richard Branson n’était dans l’espace que pour quelques communautés et cette mission est connue sous le nom de mission suborbitale. (Source de la photo : AP)

Par le Dr Ajey Lele,

Le 11 juillet 2021, le grand showman de l’aviation civile (Virgin Atlantic) le milliardaire Richard Branson, s’est aventuré avec succès à toucher le bord de l’espace pour faire de l’idée du tourisme spatial une réalité. Il a décollé d’un port spatial du Nouveau-Mexique à bord d’un vaisseau spatial de sa propre société spatiale appelée Virgin Galactic et a atteint une hauteur d’environ 85 km à la surface de la Terre. Avec d’autres coéquipiers, tous les employés de Virgin ont vécu quelques minutes d’apesanteur et ont pu voir la courbure de la terre mère. Ce fut une expérience d’une vie pour tous.

L’espace de visite de l’homme n’est pas un nouveau concept. Tout a commencé il y a environ six décennies lorsque Youri Gagarine, un pilote soviétique, est devenu le premier humain à visiter l’espace extra-atmosphérique le 12 avril 1961. Il a effectué une orbite autour de la terre. Il est resté dans l’espace pendant 108 minutes et est connu pour avoir atteint une hauteur maximale de 327 km. Le VSS Unity de Richard Branson n’était dans l’espace que pour quelques communautés et cette mission est connue sous le nom de mission suborbitale.

Le 20 juillet, un autre magnat des affaires, Jeff Bezos d’Amazon, tenterait d’atteindre l’espace dans le vaisseau New Shepard de sa société spatiale Blue Origin. Ce serait aussi un vol suborbital. Aujourd’hui, ces magnats des affaires essaient de montrer l’exemple et tiennent à dissiper les craintes possibles dans l’esprit des gens concernant les aspects de sécurité de leur vaisseau spatial. De telles tentatives audacieuses de ces personnes sont susceptibles de contribuer grandement à faire de l’idée du tourisme spatial une réalité.

Virgin Galactic et Blue Origin sont susceptibles de devenir des acteurs majeurs dans un avenir proche pour le secteur du tourisme spatial. Depuis près de deux décennies, ils investissent de manière soutenue pour faire du rêve du tourisme spatial une réalité. Actuellement, il y a une liste d’attente d’environ 600 personnes qui sont prêtes à payer environ 2,5 lakh de dollars américains pour un voyage amusant de cinq minutes dans l’espace. On s’attend à ce que dans une période de moins d’un an, les touristes commencent à visiter l’espace.

Dans le contexte indien, il semble y avoir un intérêt très limité des grands acteurs commerciaux dans le domaine spatial. Selon le magazine Forbes (évaluation 2021), l’Inde compte le troisième plus grand nombre de milliardaires (140 au total) au monde après les États-Unis et la Chine. Mais il y a une apathie totale en ce qui concerne l’entrée dans le business de l’espace parmi les milliardaires indiens. C’est l’industrie indienne qui est connue pour avoir apporté une révolution dans les technologies de l’information, cependant dans le domaine spatial il y a un mutisme total du club des milliardaires. En fait, l’ISRO est dépendante de l’industrie depuis longtemps. Bien que ceux qui sont impliqués dans l’ISRO aident essentiellement au développement de sous-systèmes et soient impliqués dans des rôles de fabrication. TATA et L & T ont un certain intérêt et une certaine implication dans quelques projets ISRO. Une personne d’origine indienne, M. Naveen Jain, a fondé une société aux États-Unis appelée Moon Express. Mais, sinon, il semble que les milliardaires indiens ne soient même pas conscients qu’ils peuvent gagner de l’argent dans le commerce de l’espace !

Quelles pourraient être les raisons pour lesquelles les milliardaires indiens n’investissent pas dans le secteur spatial ? Probablement, ils n’ont pas l’appétit pour l’investissement dans l’arène, où la période de gestation pourrait être d’environ deux décennies et en plus de ce succès n’est pas entièrement garanti. innovation et R&D ? Il semble que de nombreux milliardaires indiens aient en fait un état d’esprit de classe moyenne et ne souhaitent pas emprunter la route la moins fréquentée. Étonnamment, ils peuvent dépenser de l’argent pour parrainer des événements de cricket comme IPL ou certaines extravagances de Bollywood, mais n’ont pas montré la vision d’investir dans l’arène spatiale.

Aujourd’hui, SpaceX et d’autres agences parviennent à briser le plafond de verre grâce au soutien de la NASA. Heureusement, le ministère de l’Espace et l’ISRO souhaitent vivement que l’industrie soit prise en main, mais actuellement, seules les start-up répondent. À l’heure actuelle, des États comme les Émirats arabes unis ont de grandes ambitions dans le secteur spatial et ont déjà entrepris avec succès des missions sur Mars. Ils investissent parce qu’ils comprennent que leur économie pétrolière a une durée de vie limitée et qu’ils estiment que le secteur spatial est susceptible de devenir un acteur majeur pour décider de l’avenir de l’économie mondiale.

Des agences comme Lockheed Martin, Boeing, United Launch Alliance, Orbital Sciences Corp et quelques autres font des investissements importants et ciblés dans le secteur spatial. Il y a des milliardaires comme Mark Zuckerberg, Robert Bigelow, Paul Allen et quelques autres qui investissent également dans le secteur spatial. Il existe de nombreuses opportunités d’investissement dans le secteur spatial au-delà du tourisme spatial et l’industrie indienne devrait en prendre note. De la fabrication de satellites au lancement de satellites en passant par le développement d’infrastructures au sol, il existe de nombreux domaines, qui offrent des opportunités commerciales et meurent pour l’attention des milliardaires !

Il y a une vue que l’acte de Richard Branson est en fait le jeu d’un riche pour la publicité. Certaines personnes appellent son vaisseau spatial un jouet de milliardaire destiné à la réalisation de son rêve individuel et rien de plus. Cependant, dans certains cas, il a été observé que l’adoption de la technologie se produit en raison de certains actes de folie. Il y a quelques décennies, les téléphones portables étaient une nouveauté. Initialement, seuls les riches pouvaient s’offrir cette technologie. Le coût d’un téléphone (combiné) était alors d’environ 5 000 à 7 000 USD. De plus, les voyages en avion étaient autrefois considérés comme un luxe réservé aux riches et aux célébrités. À l’heure actuelle, il est exigé qu’avec plus d’acteurs entrant dans le domaine du tourisme spatial, même le tourisme spatial pourrait éventuellement devenir quelque peu abordable. Il est nécessaire que les milliardaires indiens se rendent compte que le secteur spatial regorge d’opportunités et qu’il devrait contribuer largement à façonner l’avenir de l’économie mondiale et qu’il est encore temps de se lancer dans le secteur spatial.

(L’auteur est Senior Fellow, MP-IDSA, New Delhi. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. Il peut être contacté à l’adresse : ajey.lele@gmail.com)

