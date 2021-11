Visiter Dubaï Expo 2020? Voici pourquoi le pavillon indien est une visite incontournable

C’est la nuit que le look du pavillon indien est terminé. (Image : Expo 2020 Dubaï)

Expo 2020 : L’Expo 2020 est en cours à Dubaï, et le pavillon de l’Inde à l’Expo fait partie des plus grands écrans. Il a été inauguré par le ministre de l’Union Piyush Goyal et met en lumière les domaines dans lesquels l’Inde est soit un leader mondial, soit en train de devenir un. Assis dans le quartier Opportunity à l’intérieur de l’Expo, entouré d’Israël d’un côté et du Japon de l’autre, se trouve le pavillon relativement sobre de l’Inde. De jour, le pavillon est assez simple à l’extérieur, avec des blocs de rectangles composant le bâtiment qui expose les spécialités de l’Inde. Avec « Inde » écrit sur un côté du pavillon et « Bharat » écrit en écriture Devanagari sur l’autre, dès le premier coup d’œil à l’entrée, la diversité qu’offre l’Inde est claire pour les visiteurs. L’entrée du pavillon est encadrée par « bienvenue » écrite dans différentes langues régionales de l’Inde, et le drapeau tricolore complète le look extérieur.

Lire aussi | Vous planifiez un voyage à Dubaï ? Voici les consignes sanitaires liées au Covid que vous devez suivre depuis et vers la ville émiratie

Cependant, c’est la nuit que le look du pavillon indien est complet. Les blocs rectangulaires qui composent le bâtiment du pavillon sont bordés d’écrans de tous côtés et ils pivotent sur leur axe. Ces écrans s’illuminent la nuit dans un beau jeu de couleurs.

L’entrée du pavillon est encadrée par « bienvenue » écrite dans différentes langues régionales de l’Inde, et le drapeau tricolore complète le look extérieur. (Image : Bulbul Dhawan/Financial Express Online)

Financial Express Online a récemment visité le pavillon indien, et voici pourquoi nous pensons que le pavillon vaut le détour.

En entrant, les gens sont plongés dans l’obscurité. Le pavillon indien s’étend sur quatre étages et chaque étage (sauf celui du haut) a deux ailes. Les gens entrent par l’aile A et sortent par l’aile B.

Comparé aux autres pavillons, le pavillon indien est simple, et pour certains, il peut aussi sembler très basique. Mais il parvient à afficher les multiples couches du pays. En entrant, les gens se retrouvent face à face avec les trois secteurs où l’Inde est leader ou performante – l’espace, le yoga ainsi que les herbes qui l’aident à mener la médecine alternative.

Le pavillon vise à mettre en avant la riche culture de l’Inde, pour attirer les touristes, ainsi que les opportunités industrielles croissantes qu’elle offre, dans le but d’attirer des investisseurs. En fait, le pavillon dispose d’un endroit où les startups peuvent organiser des réunions avec des investisseurs pour présenter leurs idées. Jusqu’à présent, au moins deux startups spatiales ont pu signer des protocoles d’accord lors de l’Expo 2020.

L’attraction principale du pavillon, cependant, est l’aile A du premier étage du pavillon. Avec tous les côtés alignés avec des écrans du sol au plafond, le sol ne peut être décrit que comme une explosion de couleurs. Les écrans montrent tout ce qu’est l’Inde – de ses diverses traditions à son amour pour les films, des différentes formes d’art qu’elle offre à la joyeuse célébration de divers festivals. C’est une expérience surréaliste.

En dehors de cela, pour vraiment afficher la diversité que le pays a à offrir, le pavillon indien se concentre sur un État et un secteur industriel à la fois. L’aile B du pavillon se concentre sur ces derniers. L’un des étages se concentre sur l’État ou l’UT qui a été choisi, et l’autre affiche les réalisations et le potentiel de l’Inde dans l’industrie ou le secteur ciblé. Lorsqu’un État particulier est au centre de l’attention, des artistes traditionnels de cet État sont envoyés au pavillon pour exécuter leur danse et leur musique à intervalles réguliers afin de promouvoir les formes d’art traditionnelles du pays parmi les visiteurs.

Le pavillon est complété par une version miniature de la statue de l’unité et la représentation des ghats le long du fleuve Ganga.

À l’extérieur du pavillon se trouve un bus de l’innovation dans lequel deux startups indiennes présentent leurs innovations à un moment donné, dans un affichage de la culture startup fortement émergente dans le pays.

Compléter le pavillon est une version miniature de la Statue de l’Unité. (Image : Bulbul Dhawan/Financial Express en ligne)

Dans l’ensemble, le pavillon indien peut sembler nu et basique par rapport à certains des pavillons très somptueux et extravagants qui ont été installés. Mais il semble que c’est cette simplicité que l’Inde veut transmettre aux visiteurs. La configuration regorge de technologie, chaque écran au rez-de-chaussée ayant un iPad qui peut scanner de manière intelligente n’importe quel aspect de l’écran pour donner plus de détails à ce sujet, et avec les plaques signalétiques du premier étage ayant des codes QR qui peuvent être scannés par n’importe quel smartphone pour plus de détails. Le deuxième étage dispose également de kiosques personnels avec des mini-vidéos spéciales créées pour différents aspects de l’Inde comme la biodiversité et le tourisme que les téléspectateurs peuvent voir.

Le thème du pavillon indien, bien évidemment, est l’Inde elle-même. La simplicité de l’Inde englobe élégamment les couches multiculturelles de cuisines, de langues, de vêtements et de croyances, et cette culture semble être affichée dans toute sa splendeur en couches au pavillon.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.