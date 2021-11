Visiter la Statue de l’Unité ? Découvrez la riche histoire culturelle de l’Inde à la galerie d’art des chemins de fer indiens à Kevadiya

Western Railways a attribué le premier contrat de ce type dans l’histoire des chemins de fer indiens pour le développement d’une galerie d’art avec une boutique de souvenirs à la gare de Kevadiya dans le Gujarat dans le cadre de l’initiative (PPP).

Indian Railways va ouvrir une galerie d’art au Gujarat ! Désormais, les touristes indiens et du monde entier visitant la plus haute statue du monde – la « Statue de l’Unité » au Gujarat peuvent découvrir la riche histoire culturelle de l’État à la gare de Kevadiya elle-même. Ajoutant une autre attraction touristique à proximité de la « Statue de l’unité », la division de Vadodara de la zone ferroviaire occidentale a attribué le premier contrat de ce type dans l’histoire des chemins de fer indiens pour le développement d’une galerie d’art avec une boutique de souvenirs à la gare de Kevadiya dans le Gujarat sous le régime public-privé partenariat (PPP), selon un communiqué publié par le ministère des Chemins de fer.

S’appuyant sur les avantages du modèle de partenariat public-privé, la prochaine galerie d’art présentera diverses formes d’art et d’artisanat du Gujarat ainsi que de l’Inde. La galerie d’art de la gare de Kevadiya sera développée et exploitée par un opérateur privé avec des revenus pour Indian Railways de 24,7 lakh et des revenus potentiels de Rs 2,83 crore. Selon le ministère des Chemins de fer, ce concept enrichira l’expérience des personnes visitant Kevadiya, et également sur le plan social, ce concept unique offrira des emplois aux populations tribales locales du district de Narmada en leur offrant une opportunité de promouvoir leur art tribal. .

La prochaine galerie d’art sera entièrement climatisée. Il présentera des plafonds et des murs décoratifs avec Mud Art of Kutch, Gujarati Bandhani, Akik Stones Light Lamps, Warli Art, etc. La galerie organisera des ateliers d’art et d’artisanat, des conférences de sensibilisation culturelle. Dans Taaza Craft of the month, le métier d’un artiste particulier sera montré pendant un mois. À la galerie d’art, il y aura des caméras de vidéosurveillance, des scanners RFID d’entrée / sortie, du personnel de sécurité.

La plus haute statue de l’unité du monde a été inaugurée par le Premier ministre Narendra Modi le 31 octobre 2018. Elle a été dédiée à la nation à l’occasion du 143e anniversaire de naissance du premier ministre de l’Intérieur de l’Inde ainsi que du vice-Premier ministre Sardar Vallabhbhai Patel.

