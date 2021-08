Visitez Adam Levine et Behati Prinsloo’s Ranch-Style Pacific Palisades Home

Adam Levine et sa femme Behati Prinsloo ont ouvert leurs portes aux fans pour le dernier numéro d’Architectural Digest, invitant le magasin à visiter leur maison californienne ensoleillée et sereine. Le couple, ainsi que leurs deux filles, Dusty, 4 ans, et Gio, 3 ans, vivent dans un ranch d’un étage dans les Pacific Palisades conçu par Cliff May dans les années 1930, bien que le design original soit à peine visible sous de nombreuses rénovations effectuées auparavant. Levine et Prinsloo ont emménagé.

La maison est maintenant une demeure décontractée lumineuse et aérée remplie de tons neutres qui offrent une toile de fond subtile pour la vaste collection d’art du couple. Il y a un salon confortable avec des meubles bas, une vaste cuisine avec une grande table à manger, une salle de cinéma, un studio de musique et un bar. La chambre principale comprend de grands placards pour elle et lui ainsi qu’une salle de bain qui abrite un sauna. Le ranch est situé loin de la rue au milieu d’une végétation luxuriante et offre une vue imprenable sur le paysage environnant. À l’extérieur, il y a un certain nombre d’espaces pour passer du temps, y compris une plate-forme surélevée, une fosse de conversation en contrebas et une piscine. Il y a aussi une salle de sport et un studio de yoga ainsi qu’une ruche.

Levine et Prinsloo ont rénové leur maison avec l’aide du duo de designers mère-fils Kathleen et Tommy Clements. “Nous avons essentiellement tout dépouillé”, a déclaré Tommy Clements, partageant que lui et sa mère “simplifiaient les matériaux et la palette de couleurs et exposaient les os de la maison pour créer une belle toile de fond neutre pour leurs collections d’art et de design”. Kathleen a ajouté que Levine “est un drogué obsessionnel du design. Lui et Behati aiment vivre avec de belles choses, mais d’une manière super décontractée, où les enfants ont la direction de la maison et où les amis et la famille sont toujours les bienvenus.”

Les anciens propriétaires de la propriété sont Ben Affleck et Jennifer Garner, Gregory Peck et le producteur Brian Grazer. “Nous ne voulions pas d’un somptueux McMansion”, a déclaré Levine. “Ce n’est tout simplement pas qui nous sommes.” Prinsloo a ajouté: “Nous avons été attirés par cet endroit parce qu’il était intime. On pouvait dire que les enfants avaient vécu ici auparavant.”

Levine a expliqué que lui et sa femme avaient décidé de faire le pas « Parce que « Beverly Hills commençait à être agitée. C’est étrangement central, donc nous nous sommes sentis entourés par la ville. Nous voulions vivre dans un endroit plus calme, où vous n’entendez pas la circulation et ne ressentez pas le stress. » Prinsloo a déclaré que « les seules choses que nous avons apportées étaient l’art et les bonsaïs, qui sont mes autres petits enfants. »

Levine a partagé que passer du temps à la maison pendant la quarantaine “nous a rendus particulièrement reconnaissants d’avoir cet endroit. Dans un monde où rien ne semble jamais suffire, notre maison ressemble à une véritable licorne, notre sanctuaire parfait.” Prinsloo a ajouté : “C’est vraiment tout ce dont nous avons besoin ou que nous voulons.”