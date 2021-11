Visitez la maison californienne de 11 millions de dollars d’Arnold Schwarzenegger et Maria Shriver

Le mariage d’Arnold Schwarzenegger et Maria Shiver est de retour dans l’actualité, une décennie après leur séparation. Ils auraient finalement accepté de régler leur divorce en privé et à l’amiable la semaine dernière. Leur ancienne maison de longue date à Los Angeles est également de retour sur le marché, avec un prix d’inscription fixé à 11 millions de dollars. Grâce à TopTenRealEstateDeals.com, les fans peuvent avoir un aperçu du vaste domaine, qui se trouve sur une route de campagne à côté de Sunset Boulevard.

Schwarzenegger, 74 ans, et Shriver, 66 ans, mariés en 1986 et séparés en mai 2011. L’ancien couple est les parents de Katherine Schwarzenegger, Christina Schwarzenegger, Patrick Schwarzenegger et Christopher Schwarzenegger. Shriver, journaliste et membre de la famille Kennedy en tant que fille d’Eunice Kennedy et de Sargent Shriver, a demandé le divorce en juillet 2011. Le 12 novembre, The Blast a obtenu de nouveaux documents juridiques confirmant que les deux ont finalement accepté de régler le divorce de rechercher. Ils ont tous deux signé une stipulation pour retirer l’affaire des tribunaux du comté de Los Angeles. C’était la première fois en quatre ans qu’un document relatif à la scission était déposé.

Au cours de leur mariage, l’ancien couple a élu domicile à Pacific Palisades à Los Angeles, en dehors des années où Schwarzenegger a vécu à Sacramento en tant que gouverneur de Californie. Ils ont emménagé dans la maison en 1986 et l’ont vendue à Max et Vicki Kennedy en 2013 pour 12,9 millions de dollars, gardant la maison entre les mains de la famille Kennedy jusqu’à présent. Faites défiler pour jeter un œil à l’intérieur de la maison.

Vue aérienne de la propriété

(Photo : TopTenRealEstateDeals.com)

La maison est située sur 1,75 acres, entre le parc historique Will Rogers et Rustic Canyon Creek. Il couvre 4 177 pieds carrés et est un mélange de styles contemporains de la Nouvelle-Angleterre et de la Californie. Il a été construit en 1981.

précédentsuivant

Salle familiale avec foyer

(Photo : TopTenRealEstateDeals.com)

La maison comprend cinq chambres, six salles de bains et une vaste cuisine qui ravira tous les amateurs de cuisine. Il y a aussi une salle familiale, un sauna, un spa, une piscine de style grotte et un court de tennis éclairé. La propriété possède des chênes centenaires, des sycomores et des eucalyptus pour le bonheur des amoureux de la nature.

précédentsuivant

Cour arrière avec luminaires rocheux, piscine et patio

(Photo : TopTenRealEstateDeals.com)

Le quartier de Pacific Palisades compte de nombreux autres résidents célèbres. Le réalisateur Steven Spielberg, Michelle Pfeiffer, Dennis Quaid et Tom Hanks et Rita Wilson y vivent tous. Matt Damon y a également vécu, près de Ben Affleck, mais Damon a récemment déménagé à New York.

précédentsuivant

L’une des nombreuses salles de bains spacieuses

(Photo : TopTenRealEstateDeals.com)

Schwarzenegger a récemment fait la une des journaux pour avoir critiqué les dirigeants mondiaux qui ont assisté au sommet sur le climat COP26. Dans une interview à la BBC, Schwarzenegger a déclaré que les dirigeants qui ne se concentrent pas sur la lutte contre le changement climatique parce qu’ils pensent que cela nuit à leurs économies sont « stupides ou menteurs ». L’acteur espère maintenant que plus de gens achètent local en raison de la pollution causée par le transport maritime. « Achetez des produits locaux. Chaque fois que vous achetez quelque chose à l’étranger, c’est mauvais pour l’environnement – c’est la pire chose que vous puissiez faire », a-t-il déclaré à la BBC.

précédentsuivant

Chambres avec vue imprenable

Shriver continue de travailler comme journaliste à NBC News et a son propre bulletin d’information, The Sunday Paper. Elle est également la fondatrice du Women’s Alzheimer’s Movement pour faire connaître la recherche fondée sur les femmes pour lutter contre la maladie d’Alzheimer.

précédentsuivant

Beaucoup d’espace de cuisine

(Photo : TopTenRealEstateDeals.com)

Bien que Schwarzenegger ait de nombreux autres intérêts, il trouve toujours le temps d’apparaître dans des films. En 2019, il a joué dans Terminator : Dark Fate et Iron Mask. Il travaille maintenant sur la suite de Twins, Triplets.

précédent