La star de Shang-Chi Simu Liu a récemment acheté une somptueuse maison à Los Angeles, en Californie, et les fans peuvent toujours faire la visite virtuelle créée par les agents immobiliers. Liu est la star de l’univers cinématographique Marvel en ce moment grâce à Shang-Chi et la légende des dix anneaux, qui est devenu un phénomène mondial à l’automne malgré la bataille difficile qu’il a affrontée au box-office post-pandémique . Il semble que Liu sache comment tirer profit du succès avec style.

La nouvelle maison de Liu se trouve dans la région d’Hollywood Hills à Los Angeles, et elle a coûté environ 5 millions de dollars selon Dirt.com. La maison compte 5 chambres, 6 salles de bains et 4 769 pieds carrés d’espace habitable total sur un terrain d’un peu plus d’un quart d’acre. Il a été construit à l’origine en 1974 mais a été rénové en 2016 avec des équipements modernes enviables. Le style est décrit comme « agressivement contemporain », avec des carrés, des angles et des couleurs sourdes à chaque tournant.

Comme vous pouvez le voir, la maison de Liu est nichée derrière des portes au sommet d’une colline, offrant beaucoup d’intimité. C’est bien, car le garage pour deux voitures a des portes vitrées, laissant peu de place à l’imagination. À l’intérieur, il y a un plan d’étage généralement ouvert et de nombreuses grandes fenêtres en verre, offrant beaucoup de lumière naturelle.

Les cinq chambres de la maison ont leur propre salle de bain attenante, ce qui encourage pratiquement les visiteurs à rester un moment. Quatre de ces chambres sont au rez-de-chaussée, tandis que de nombreux espaces communs sont à l’étage, notamment des salons, une salle à manger et une salle familiale. La chambre au deuxième étage est considérée comme la suite principale, avec son propre balcon privé, son coin salon, son dressing et son dressing.

En bas, la cuisine est immense avec les derniers et les meilleurs appareils Miele et un look chic. Ici, le foyer de deux étages accueille les visiteurs et des murs de verre du sol au plafond éclairent les pièces sans effort. Alors que la palette de couleurs grise et blanche persiste, les agents immobiliers notent qu’un travail de peinture rapide pourrait transformer la pièce en un endroit plus coloré et plus vivant.

A l’extérieur, Liu a une piscine avec toutes les cloches et sifflets inclus. La piscine elle-même dispose d’un spa encastré et d’un bain de soleil Baja, le tout entouré de béton estampé. Il y a aussi un foyer et un centre de barbecue en plein air, ainsi que suffisamment d’herbe ouverte pour toutes les activités de cuisine qu’une famille pourrait souhaiter.

Liu ne fait que commencer en tant que star de l’action, super-héros et célébrité de premier plan, mais il semble qu’il dispose des logements correspondant à son nouveau statut. Shang-Chi diffuse maintenant sur Disney + au niveau d’abonnement régulier, sans frais d’accès Premier requis.