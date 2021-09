Visitez le manoir Pacific Palisades de 17,9 millions de dollars inspiré du zen de Matt Damon

Matt Damon et sa femme Luciana Barroso prévoient de faire de New York leur résidence principale, laissant derrière eux une magnifique maison Pacific Palisades en Californie. Mais selon une mise à jour des annonceurs immobiliers, TopTenRealEstateDeals.com, le domaine d’inspiration zen a subi une baisse de prix de 3 millions de dollars après que le prix demandé initial de 21 millions de dollars ne montrait aucun preneur. En réduisant le prix à 17,9 millions de dollars, la maison s’est finalement vendue en quelques semaines, bien que le prix de vente final n’ait pas été divulgué.

La maison a une vue incroyable et transporte les résidents à Maui sans jamais quitter le continent américain Damon et Barroso ont acheté la maison en 2012 pour 15 millions de dollars et n’ont commandé aucune rénovation majeure. Les photos de la maison de TopTenRealEstateDeals.com, vues ci-dessous, montrent toute la beauté de la maison.

“C’est comme une retraite tropicale”, a déclaré l’agent inscripteur Eric Haskell de l’agence au Wall Street Journal la semaine dernière à propos de la maison. “Vous n’avez plus l’impression d’être dans le sud de la Californie.” Cependant, Damon et Barroso ont aimé vivre à New York, “même avec tout ce qui se passe avec COVID”, a déclaré Haskell. Damon a acheté un penthouse de 16 millions de dollars dans un projet de condominiums à Brooklyn Heights en 2017.

Damon, 50 ans, et Barroso sont mariés depuis 2005 et sont parents de trois enfants, Isabella, 14 ans, Gia, 12 ans et Stella, 10 ans. Damon est également le beau-père de la fille de Barroso issue d’un précédent mariage, Alexia, 22 ans. vendre vient après des rumeurs de tabloïd sur les luttes conjugales. “Depuis qu’elle s’est isolée, elle a remarqué un changement dans leur mariage. Avant le verrouillage, Matt était si romantique et impliqué, mais plus tellement. Luciana est frustrée par lui”, a déclaré un initié à InTouch Weekly. Damon et Barroso n’ont pas commenté la situation. En attendant, voici un aperçu de la maison qu’ils laissent derrière eux en Californie.

L’entrée

(Photo : Alexis Adams/TopTenRealEstateDeals.com)

La maison couvre plus de 13 500 pieds carrés et compte sept chambres et dix salles de bains. Cependant, la maison est construite pour une famille qui aime passer du temps à l’extérieur. La pièce maîtresse de la propriété est un atrium central avec un plafond de 35 pieds de haut qui permet à la lumière de pénétrer à travers les fenêtres à claire-voie. Il y a aussi des murs de verre mobiles dans les pièces formelles de style californien qui s’ouvrent de manière transparente.

La salle à manger

(Photo : Alexis Adams/TopTenRealEstateDeals.com)

La cuisine du chef est en acajou avec des comptoirs en pierre bleue. La suite parentale pourrait être une maison à part entière, car elle dispose d’une terrasse privée, de deux dressings, d’une salle de massage et d’une salle de bain. Le domaine dispose également d’une salle de jeux, d’un bureau de bar, de logements pour le personnel, d’un stockage de vin, d’une salle de dégustation et d’une salle multimédia. En gros, s’il y a une activité que vous aimez, il y a une salle spéciale pour elle.

La Chambre des maîtres

(Photo : Alexis Adams/TopTenRealEstateDeals.com)

Damon n’est pas la seule célébrité à avoir élu domicile aux Pacific Palisades. Son domaine est proche de la maison de son ami Ben Affleck. Parmi les autres habitants de la région figurent Steven Spielberg, Chevy Chase, Dan Aykroyd, Billy Crystal, Julia Louis-Dreyfus et Diane Keaton. Les célébrités adorent la région pour son “ambiance communautaire”, a déclaré Haskell au WSJ.

Le pavillon extérieur

(Photo : Alexis Adams/TopTenRealEstateDeals.com)

Le domaine a clairement été construit pour les personnes qui aiment interagir avec la nature. La propriété comprend une aire de jeux pour enfants, une piscine, un spa, une cascade, un étang de carpes koï et un pavillon extérieur dans la cour. Un salon et un coin repas se trouvent dans le pavillon. Haskell a déclaré que Damon et Barroso avaient fait quelques rénovations, mais jamais de rénovations majeures.

La salle de jeux

(Photo : Alexis Adams/TopTenRealEstateDeals.com)

Affleck et Damon ont travaillé ensemble sur leur dernier film, The Last Duel. Réalisé par Ridley Scott, les deux ont écrit le film avec Nicole Holofcener. Il est basé sur le livre d’Eric Jager sur Jean de Carrouges (Damon) et Jacques Le Gris (Adam Driver) et se déroule dans la France du 14ème siècle. Affleck a un rôle de soutien en tant que roi Charles VI. Le film est prévu pour le 15 octobre et met également en vedette Jodie Comer.

Le salon

(Photo : Alexis Adams/TopTenRealEstateDeals.com)

Damon et Affleck ont ​​remporté un Oscar en 1998 pour l’écriture de Good Will Hunting. Il a également été nominé pour le meilleur acteur pour le film. Ses autres nominations incluent le meilleur acteur de soutien pour Invictus et le meilleur acteur pour The Martian. En 2017, il a été nominé pour le meilleur film en tant que producteur pour Manchester by the Sea, qui mettait en vedette le frère d’Affleck, Casey Affleck.

