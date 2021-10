Visitez le manoir ‘Schitt’s Creek’ de 21,8 millions de dollars connu sous le nom de La Belle Maison

La famille Rose n’a peut-être vécu que brièvement dans l’incroyable manoir La Belle Maison dans un quartier exclusif de Toronto avant que sa fortune ne disparaisse, mais les fans de Schitt’s Creek pouvaient toujours avoir un avant-goût de la vie qu’ils menaient avant de déménager dans le motel délabré de la ville. La Belle Maison a récemment été inscrite à 21,888 millions de dollars canadiens (environ 17,692 millions de dollars américains), et les photos de TopTenRealEstateDeals.com montrent à quel point le manoir est opulent. Le château de style européen a été construit en 2012.

La Belle Maison compte 14 chambres et 16 salles de bains, vous comprendrez donc comment les quatre membres de la famille Rose ont pu passer des jours sans se voir. Le manoir couvre 24 000 pieds carrés et se trouve sur un demi-acre de terrain paysager. Il y a des jardins, des sculptures classiques, des fontaines, une piscine d’eau salée et une allée en pierre chauffée pouvant accueillir 14 voitures. Le manoir principal est situé derrière des portes en fer forgé qui présentent des accents dorés et des piliers en marbre. Il y a même une entrée à double arche conçue en hommage à la chapelle Sixtine, avec des fresques inspirées de Michel-Ange.

La longue liste de caractéristiques permet de comprendre facilement pourquoi la famille Rose n’était pas préparée à la vie à Schitt’s Creek. Il y a une salle de banquet qui est parfaite pour les mariages et autres grands événements. Il comprend une piste de danse aux murs de miroirs pouvant accueillir 150 personnes. La salle à manger formelle peut accueillir 24 personnes et présente des sols en marbre et des fresques au plafond.

Vue complète du manoir

Au-delà de la maison principale, les visiteurs trouveront un patio en pierre, une cuisine professionnelle avec les meilleurs appareils déjà installés, une piscine intérieure et un cinéma maison. Il y a aussi une cave à vin, une salle de billard et un ascenseur avec accès à chaque étage. Le designer Van Lapoyan n’avait clairement aucune limite lors de la planification du manoir. Il y a des œuvres d’art uniques dispersées dans toute la propriété et des lustres en or, en marbre et en cristal où que l’on s’adapte.

L’incroyable entrée, avec des peintures au plafond

Le manoir est situé dans la communauté St. Andrews-Windfields à Toronto. Il a été nommé d’après une ferme appartenant au philanthrope EP Taylor. La communauté regorge de condos et de manoirs de luxe, ainsi que de pistes cyclables et de sentiers de randonnée. Il est toujours à distance de navettage du centre-ville de Toronto.

Des salles ornées pour se divertir

« La propriété est tout à fait unique parce qu’elle a cette esthétique européenne artisanale et authentique, mais répond à la maison moderne du 21e siècle », a déclaré Daniel Milstein, qui commercialise la liste aux États-Unis avec le groupe Aaron Kirkman à Beverly Hills, au Toronto Star. « Il intègre une véritable propriété de palais européen dans un cadre contemporain de la ville. »

Salle de gym personnelle à domicile

La maison était auparavant cotée à 19,8 millions de dollars canadiens, mais le prix a récemment bondi. « Le prix a bondi au cours de la dernière année et il y a eu plusieurs facteurs quant à l’endroit où le prix a atterri, mais c’est là que nous pensons qu’il se situe aujourd’hui », a expliqué Milstein. Il a dit qu’il y avait eu de l’intérêt, mais qu’aucune offre n’avait été officiellement faite.

L’extérieur présente des statues dispersées autour de la propriété

La Belle Maison a été présentée dans l’épisode pilote de Schitt’s Creek. La série commence avec la famille Rose qui perd sa maison après avoir été fraudée par un chef d’entreprise. Ils sont obligés de déménager à Schitt’s Creek, une petite ville que Johnny Rose (Eugene Levy) a achetée pour son fils David Rose (Dan Levy) comme cadeau d’anniversaire pour plaisanter en 1991. Au début, la famille Rose se heurte à leurs nouveaux voisins, mais ils ont appris pour s’entendre pendant que le spectacle avançait.

Un autre regard sur les fresques et les peintures originales le long des murs

Schitt’s Creek a été créé par Eugene Levy et Dan Levy, et met également en vedette Annie Murphy dans le rôle d’Alexis Rose et Catherine O’Hara dans le rôle de Moira Rose. L’émission a été diffusée à l’origine sur CBC Television au Canada et Pop TV aux États-Unis, mais elle n’a pas gagné un énorme succès avant sa sortie sur Netflix.

Un coup d’œil sur l’ensemble de la propriété

La dernière saison de Schitt’s Creek a remporté un nombre record de 15 nominations aux Emmy Awards pour sa dernière saison. L’émission a remporté les sept grands prix de la comédie aux Emmy Awards 2020 et a été la première à remporter les quatre catégories d’acteurs de comédie en une seule cérémonie.

