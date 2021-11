Visons à créer un vivier de talents atmanirbhar : Ajay K Garg & Ashish Pandey, IIM Lucknow

Professeur Ashish Pandey et professeur Ajay K Garg

Deux académiciens de l’IIM Lucknow discutent avec Vikram Chaudhary de FE du défi du déficit de compétences dans le pays et des moyens de le combler. Extraits:

Dans quelle mesure le déficit de compétences est-il réel ?

Prof Garg : Environ 10 lakh ingénieurs obtiennent leur diplôme chaque année en Inde. Parmi ceux-ci, 94% des diplômés ne sont pas employables et seulement 4,6% possèdent de bonnes compétences en codage. Améliorer les compétences des jeunes est le besoin de l’heure et cela devrait être fait d’une manière qui réponde aux besoins de l’avenir. Certaines enquêtes indiquent qu’environ 70 % des employeurs pensent que la reconversion et le perfectionnement sont les solutions les plus viables pour combler cet écart entre les talents et les compétences.

Prof Pandey : Les solutions d’apprentissage de pont, celles axées sur l’industrie 4.0, peuvent aider à combler cet écart. Il est temps que les universités et l’industrie joignent la main.

Quels types de nouveaux postes à pourvoir avec Industrie 4.0 ?

Prof Garg : Il y a de nombreux nouveaux postes à venir ; en fait, les organisations sont engagées dans une guerre pour les talents qualifiés et formés, en particulier lorsqu’il s’agit de technologies nouvelles et avancées. Le marché informatique est brûlant. Les sociétés de services informatiques, les centres technologiques MNC en Inde, les start-ups technologiques embauchent par milliers. Pour de nombreuses compétences technologiques de la nouvelle ère, de nouveaux rôles professionnels apparaissent et, par conséquent, la demande de spécialistes et d’experts de niche augmente.

Au-delà du programme d’études, quel rôle le milieu universitaire peut-il jouer dans la formation des étudiants aux postes à venir ?

Prof Pandey : Il est très important de combiner l’apprentissage académique avec une exposition pratique pour créer une expérience complète pour les apprenants. Dans un récent rapport d’enquête mené par une société de recrutement, il a été souligné que même parmi les talents/compétents numériques, moins de 40 % peuvent être qualifiés d’experts. Cela explique le manque de collaboration et de cohérence entre les universités et l’industrie. La bonne chose est qu’avec le NEP 2020, les établissements universitaires en collaboration avec les leaders de l’industrie prennent de plus en plus d’initiatives pour dispenser des cours de perfectionnement et de perfectionnement et également former les talents existants. L’objectif est de produire des « talents atmanirbhar », suffisamment qualifiés pour relever les défis présentés par les organisations dynamiques et rapides dans tous les secteurs.

IIM Lucknow a récemment lancé des programmes pour cadres avec WileyNXT. Que recouvrent ces derniers ?

Prof Garg : Nous proposons quatre programmes exécutifs : finance stratégique, ressources humaines stratégiques, gestion de produits axée sur les données et IA pour les entreprises : avec WileyNXT. Ceux-ci ont été conçus par le corps professoral de l’IIM Lucknow avec le Wiley Innovation Advisory Council (WIAC).

Le programme est axé sur la pensée conceptuelle et les leçons de leadership pour former des individus en forme de T (avec des compétences comportementales, fonctionnelles et techniques). Les tuteurs sont les professeurs de l’IIM Lucknow, les professeurs de Wiley et les master classes de dirigeants de la suite C de tous les secteurs.

Prof Pandey : Le programme est une combinaison de compétences non techniques et de compétences techniques, celles qui sont pertinentes pour l’industrie et en demande. Avec le soutien du WIAC, nous proposons également des immersions dans l’industrie et des études de cas d’entreprise pour fournir un modèle d’apprentissage conceptuel et contextuel, permettant aux apprenants de mettre en œuvre les compétences et d’être prêts à l’emploi dès le premier jour.

Strategic Finance est un cours unique qui vise à transmettre des compétences adaptées aux directeurs financiers émergents et aux professionnels chevronnés de la fonction financière.

(Ajay K Garg est professeur et Ashish Pandey est professeur adjoint, Finance et comptabilité, IIM Lucknow)

