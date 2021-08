Vissel Kobe accueille Kashima Antlers dans son fief

20/08/2021 à 11h00 CEST

Samedi prochain à 11h00 se jouera le match de la vingt-cinquième journée de la J1 Japanese League, qui affrontera le Vissel Kobé et à Bois de Kashima dans le Stade NOEVIR Kobe.

Le Vissel Kobé visages voulant récupérer des points dans le match qui correspond au vingt-cinquième jour après avoir subi une défaite contre lui Kashiwa reysol dans le match précédent par un résultat de 1-2. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 11 des 23 matches disputés à ce jour et sont parvenus à inscrire 36 buts pour et 23 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Bois de Kashima il a remporté ses deux derniers matchs de la compétition contre lui Tokushima Vortis dans son domaine et le bellmar Shonan hors de son terrain, 3-0 et 1-2 respectivement, il espère donc rééditer le score, cette fois dans le stade de la Vissel Kobé. À ce jour, sur les 24 matchs joués par le Bois de Kashima En J1 Ligue japonaise, il en a remporté 12 avec un bilan de 40 buts marqués contre 24 encaissés.

Concernant les résultats à domicile, le Vissel Kobé Il a réalisé des statistiques de cinq victoires, deux défaites et quatre nuls en 11 matchs joués à domicile, donc on ne pourra pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. À l’extérieur de la maison, le Bois de Kashima Il affiche un bilan de cinq victoires, cinq défaites et deux nuls en 12 matchs joués, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Vissel Kobé et les résultats sont huit défaites et trois nuls en faveur de l’équipe locale. De plus, l’équipe visiteuse a le vent en poupe dans ses déplacements dans cette compétition, puisqu’elle a remporté quatre matchs de suite au stade de la Vissel Kobé. Le dernier match entre Vissel Kobé et le Bois de Kashima Ce tournoi s’est joué en avril 2021 et s’est soldé par un match nul (1-1).

Actuellement, les équipes sont à égalité à 41 points au classement de la Ligue japonaise J1, ce match pourrait donc changer leur place dans le tableau. L’équipe à domicile est cinquième, tandis que l’équipe visiteuse est actuellement à la troisième place.