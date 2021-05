Vissel Kobe bat Sanfrecce Hiroshima (3-0)

05/01/2021 à 10h00 CEST

le Vissel Kobe a signé une performance exceptionnelle après avoir battu le Sanfrecce Hiroshima lors de la réunion tenue dans le NOEVIR Stadium Kobe ce samedi, qui s’est terminé sur un score de 3-0. le Vissel Kobe Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 dans le dernier duel joué contre le Bois de Kashima et pour le moment, il avait une séquence de trois nuls consécutifs. Pour sa part, Sanfrecce Hiroshima il a été battu par 1-2 lors du dernier match contre lequel il a joué Guêpe de Fukuoka. Avec ce score, l’équipe de Kobe est dix-septième, tandis que le Sanfrecce Hiroshima Il est quatorzième après la fin du match.

La première moitié du match a commencé de manière positive pour l’équipe de Kobe, qui a débuté au NOEVIR Stadium Kobe avec un peu de Furuhashi à la 11e minute. Ensuite, les locaux ont marqué à nouveau au moyen d’un autre but de Furuhashi, qui a ainsi réalisé un doublé à la 25e minute laissant un 2-0 pour le Vissel Kobe. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe locale, qui a augmenté les écarts en établissant 3-0 grâce à un but de Nakasaka à la minute 31, terminant la première période avec un 3-0 à la lumière.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé sur un score de 3-0.

L’entraîneur du Vissel Kobe a donné accès à Lincoln, Hatsuse, Iniesta Oui Masuyama pour Nakasaka, Sasaki, Inoue Oui Furuhashi, Pendant ce temps, il Sanfrecce Hiroshima a donné le feu vert à Ayukawa, Rhayner, Kashiwa Oui Naganuma, qui est venu remplacer Junior Santos, Aoyama, Ezequiel Oui Asano.

L’arbitre a décidé d’avertir deux joueurs. De la part des habitants, le carton jaune est allé à Hatsuse et par le Sanfrecce Hiroshima réprimandé Araki.

Avec ce bon affichage, le Vissel Kobe Il compte déjà 23 points en Ligue japonaise J1 et se place à la dix-septième place du tableau. Pour sa part, Sanfrecce Hiroshima il reste avec 17 points avec lesquels il a atteint ce douzième jour.

Au prochain tour de la Ligue japonaise J1, les deux Sanfrecce Hiroshima comme lui Vissel Kobe jouera un nouveau match contre lui Sagan tosu et le Yokohama F. Marinos respectivement.

Fiche techniqueVissel Kobe:Maekawa, Vermaelen, Ryuho Kikuchi, Sakai, Yamakawa, Yamaguchi, Samper, Sasaki (Hatsuse, min 65), Inoue (Iniesta, min 75), Furuhashi (Masuyama, min 83) et Nakasaka (Lincoln, min 65)Sanfrecce Hiroshima:Osako, Araki, Yuta Imazu, Higashi, Nogami, Aoyama (Rhayner, min 63), Kawabe, Morishima, Ezequiel (Kashiwa, min 63), Junior Santos (Ayukawa, min 63) et Asano (Naganuma, min 79 )Stade:NOEVIR Stadium KobeButs:Furuhashi (1-0, min. 11), Furuhashi (2-0, min. 25) et Nakasaka (3-0, min. 31)