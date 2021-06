Vissel Kobe prend les trois points contre Yokohama (5-0)

in

23/06/2021 à 13h00 CEST

le Vissel Kobé signé une performance exceptionnelle après avoir battu le Yokohama pendant le match qui s’est déroulé dans Stade NOEVIR Kobe ce mercredi, qui s’est conclu sur un score de 5-0. le Vissel Kobé est venu avec l’intention de remporter une nouvelle victoire après avoir gagné à domicile par un score de 1-2 à Guêpe de Fukuoka. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Yokohama perdu par un résultat de 0-2 lors du match précédent contre le Kawasaki Frontale et était sur une séquence de quatre défaites consécutives. Avec ce bon résultat, le Yokohama est vingtième à la fin du jeu, tandis que le Vissel Kobé est cinquième.

La première équipe à marquer était l’équipe de Kobe, qui a débuté au Stade NOEVIR Kobe à travers un peu de Douglas à 26 minutes. Plus tard, l’équipe locale a marqué, augmentant l’avantage grâce à un but de Furuhashi à 31 minutes. Il a ajouté à nouveau le Vissel Kobé, qui a augmenté le score grâce à une Furuhashi à la 34e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 3-0.

Après la pause, en seconde période est venu le but de l’équipe de Kobe, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un nouveau but de Furuhashi, réalisant ainsi un triplé à la 62e minute. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du Vissel Kobé, qui a augmenté les écarts en mettant le 5-0 au moyen d’un Ryuho kikuchi à 67 minutes, terminant le temps établi avec un score de 5-0 à la lumière.

Les deux équipes ont utilisé tous leurs changements. Ceux de la Vissel Kobé Ils étaient Tanaka, Masika, Nakasaka, Sasaki Oui Yamakawa, qui est venu remplacer Douglas, Furuhashi, Iniesta, Samper Oui Hatsuse, Pendant ce temps, il Yokohama a donné accès à Ogawa, Nakamura, Watanabe, Kondo Oui Hogang pour Germain, Matsuura, Kléber, Maejima et Inoha.

Avec ce bon affichage le Vissel Kobé Il compte déjà 34 points en J1 Japanese League et se place à la cinquième place du classement. Pour sa part, Yokohama il reste avec sept points avec lesquels il a atteint ce dix-neuvième tour.

Au tour suivant de la J1 Japanese League, les deux Yokohama comme lui Vissel Kobé jouera un nouveau match à l’extérieur contre lui Sanfrecce Hiroshima et le Cerise d’Osaka respectivement.

Fiche techniqueVissel Kobé :Maekawa, Kobayashi, Ryuho Kikuchi, Hatsuse (Yamakawa, min.82), Sakai, Samper (Sasaki, min.69), Yamaguchi, Goke, Iniesta (Nakasaka, min.69), Douglas (Tanaka, min.63) et Furuhashi (Masika, min.63)Yokohama :Rokutan, Hakamata, Takeda, Inoha (Hogang, min.85), Tatsuki Seko, Takahashi, Takagi, Maejima (Kondo, min.80), Germain (Ogawa, min.46), Kleber (Watanabe, min.63) et Matsuura (Nakamura, min.63)Stade:Stade NOEVIR KobeButs:Douglas (1-0, min. 26), Furuhashi (2-0, min. 31), Furuhashi (3-0, min. 34), Furuhashi (4-0, min. 62) et Ryuho Kikuchi (5-0 , au moins 67)