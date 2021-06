Vissel Kobe quitte Avispa Fukuoka sans marquer de points (1-2)

in

19/06/2021 à 8h00 CEST

le Vissel Kobé a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 1-2 contre lui Guêpe ce samedi dans le Stade de niveau 5. le Guêpe de Fukuoka voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre lui Kawasaki Frontale par un score de 3-1. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Vissel Kobé a dû se contenter d’un match nul à un contre le Sagan tosu. Avec ce bon résultat, l’équipe de Kobe est sixième, tandis que le Guêpe il est cinquième à la fin du match.

La première partie du duel a commencé d’une excellente façon pour lui. Vissel Kobé, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Furuhashi quelques minutes après le début du match, en particulier à la troisième minute. Mais plus tard, l’équipe locale à la 19e minute a égalisé grâce à un but de Yamagishi, clôturant ainsi la première mi-temps avec le score de 1-1.

Après la pause, en deuxième période, le but est venu pour l’équipe de Kobe, qui a profité du jeu pour traverser le filet de son rival avec un but à onze mètres de Iniesta à 78 minutes, terminant ainsi le match avec un résultat de 1-2 à la lumière.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Guêpe de Fukuoka a donné accès à Watari, Juanma, Yuzawa, Kanamori Oui Miya pour Yamagishi, Bruno Mendès, Wako, Croux Oui Sugimoto, Pendant ce temps, il Vissel Kobé a donné accès à Tanaka, Yamakawa, Sasaki Oui Masuyama pour Douglas, Hatsuse, Furuhashi et Iniesta.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes, dont deux au Guêpe (Nara Oui Douglas grolli) et un à Vissel Kobé (Ryuho kikuchi).

Avec cette victoire, le Vissel Kobé il monte à 28 points et se place à la sixième place du classement. Pour sa part, Guêpe de Fukuoka il reste avec les 29 points avec lesquels il a atteint ce jour de compétition.

Fiche techniqueGuêpe de Fukuoka :Murakami, Douglas Grolli, Nara, Wako (Yuzawa, min.62), Salomonsson, Hiroyuki, Shigehiro, Sugimoto (Miya, min.92), Croux (Kanamori, min.80), Yamagishi (Watari, min.62) et Bruno Mendès (Juanma, min.62)Vissel Kobé :Maekawa, Kobayashi, Ryuho Kikuchi, Hatsuse (Yamakawa, min.85), Sakai, Samper, Yamaguchi, Iniesta (Masuyama, min.91), Goke, Furuhashi (Sasaki, min.91) et Douglas (Tanaka, min.74)Stade:Stade de niveau 5Buts:Furuhashi (0-1, min. 3), Yamagishi (1-1, min. 19) et Iniesta (1-2, min. 78)