Vissel Kobe remporte la victoire après avoir battu les Urawa Reds 5-1

02/10/2021 à 10h06 CEST

Les Vissel Kobé consolidé une belle victoire après avoir battu 5-1 à Rouges Urawa pendant le match joué dans le Stade NOEVIR Kobe ce samedi. Les Vissel Kobé Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Shimizu S-Pulse loin de chez soi (0-2) et l’autre devant Consadole Sapporo dans son fief (1-0). En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Rouges Urawa a remporté le FC Tokyo à la maison par 1-2 et auparavant, il l’a également fait à la maison, devant le Cerise d’Osaka 2-0 et cumule trois victoires d’affilée dans la compétition. Avec ce résultat, l’équipe de Kobe est troisième, tandis que la Rouges Urawa il est cinquième après la fin du duel.

Le match a commencé de manière positive pour l’équipe de Kobe, qui a débuté au Stade NOEVIR Kobe grâce à l’objectif de Ossako à la minute 8. Après un nouveau jeu, le score a augmenté de Vissel Kobé, en augmentant les revenus grâce à un peu de Iniesta à la 21e minute. L’équipe locale a marqué à nouveau, augmentant les différences en établissant 3-0 grâce à un nouveau but de Iniesta, réalisant ainsi un doublé à la 31e minute, clôturant ainsi la première mi-temps avec un 3-0 à la lumière.

La deuxième mi-temps a commencé d’une manière imbattable pour lui Rouges Urawa, qui a coupé les distances avec un peu de Koizumi quelques minutes après le début de la seconde mi-temps, en particulier à la minute 49. Mais plus tard, le Vissel Kobé pris ses distances en mettant le 4-1 avec un peu de Cabot à la 53e minute, puis l’équipe locale a marqué à nouveau en prenant ses distances avec un but de Bojan à la 84e minute, mettant ainsi fin au duel sur le score de 5-1.

Les entraîneurs des deux équipes ont décidé d’utiliser tous les changements disponibles. Dans le Vissel Kobé ils entrèrent Nakasaka, Lincoln, Osaki, Bojan et Kobayashi remplacement Sasaki, Goké, Samper, Iniesta et Cabot, Pendant ce temps, il Rouges Urawa a donné accès à Junker, Ito, Tanaka, Nishi et Okubo pour Yuruki, Hirano, Koizumi, Sakai et Sekine.

Dans le match, l’arbitre a averti avec deux cartons jaunes uniquement à l’équipe à domicile. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Samper et Osaki.

Avec ce bon affichage le Vissel Kobé il monte à 57 points en J1 Ligue japonaise et reste à la troisième place du classement, en position d’accès à la Ligue des champions de l’AFC. Pour sa part, Rouges Urawa reste avec les 54 points avec lesquels il a affronté cette trente et unième journée.

Lors du prochain match de la compétition, le Vissel Kobé affrontera le Guêpe de Fukuoka et le Rouges Urawa jouera contre lui Crevette Osaka, les deux matchs se joueront dans leur stade.

Fiche techniqueVissel Kobé :Iikura, Vermaelen, Ryuho Kikuchi, Sakai, Yamakawa, Sasaki (Nakasaka, min.46), Samper (Osaki, min.75), Iniesta (Bojan, min.75), Muto (Kobayashi, min.88), Goke (Lincoln , min. 75) et OsakoRouges Urawa :Nishikawa, Scholz, Iwanami, Akimoto, Sakai (Nishi, min.81), Hirano (Ito, min.70), Shibato, Yuruki (Junker, min.46), Sekine (Okubo, min.87), Esaka et Koizumi ( Tanaka, min.81)Stade:Stade NOEVIR KobeButs:Osako (1-0, min. 8), Iniesta (2-0, min. 21), Iniesta (3-0, min. 31), Koizumi (3-1, min. 49), Muto (4-1, min. 53) et Bojan (5-1, min. 84)