Vissel Kobe remporte la victoire contre Kashima Antlers en seconde période (1-0)

21/08/2021 à 13h00 CEST

Le Vissel Kobé a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté une victoire acharnée contre lui Bois de Kashima, qui a battu 1-0 ce samedi dans le Stade NOEVIR Kobe. Le Vissel Kobé face au duel avec l’intention de retracer son score au classement après avoir subi une défaite 1-2 lors du match précédent contre le Kashiwa reysol. Du côté des visiteurs, le Bois de Kashima a remporté le Tokushima Vortis dans sa rivalité 3-0 et auparavant, il l’a également fait à l’extérieur, contre le bellmar Shonan par 1-2. Après le match, l’équipe de Kobe est quatrième à la fin du match, tandis que le Bois de Kashima est cinquième.

Au cours de la première période du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le score n’a pas bougé du 0-0 initial.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe de Kobe, qui a débuté sa lumière grâce au succès devant le but de Yamaguchi à la 79e minute, terminant ainsi le match avec un résultat final de 1-0.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Vissel Kobé qui sont entrés dans le jeu étaient Cabot, Nakasaka, Yamakawa et Inoue remplacement Sasaki, Hatsuse, Douglas et Goké, tandis que les changements dans le Bois de Kashima Ils étaient Anzaï, Ueda, Endo, Arthur Caike et Nagaki, qui est entré pour remplacer Tsunemoto, Stum, Est ce que je, Araki et Léo Silva.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes au Bois de Kashima (Diego Pituca et Inukaï), alors que l’équipe locale n’en a vu aucun.

Avec 44 points, le Vissel Kobé de Atsuhiro Miura quatrième au classement général à la fin de la partie, tandis que l’équipe dirigée par Naoki soma il a été placé à la cinquième place avec 41 points.

Lors du prochain rendez-vous du calendrier, les deux équipes joueront à domicile. Le Vissel Kobé affrontera le Oita Trinita Pendant ce temps, il Bois de Kashima le fera contre lui Shimizu S-Pulse.

Fiche techniqueVissel Kobé :Iikura, Vermaelen, Ryuho Kikuchi, Hatsuse (Nakasaka, min.60), Sakai, Kobayashi, Yamaguchi, Goke (Inoue, min.88), Iniesta, Sasaki (Muto, min.46) et Douglas (Yamakawa, min.86)Bois de Kashima :Oki, Machida, Inukai, Nagato, Tsunemoto (Anzai, min.54), Léo Silva (Nagaki, min.86), Diego Pituca, Araki (Arthur Caike, min.69), Izumi, Doi (Endo, min.69) et Stum (Ueda, min.54)Stade:Stade NOEVIR KobeButs:Yamaguchi (1-0, min 79)