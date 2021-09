Vistara, propriété de Tata, remporte un grand prix aux World Airline Awards et grimpe à la 28e place du classement mondial

in

Le PDG de Vistara, Leslie Thng, a exprimé sa joie d’avoir remporté les deux prix. (Déposer)

Le transporteur à service complet appartenant à Tata, Vistara, a remporté le prix de la meilleure compagnie aérienne en Inde et en Asie du Sud lors des World Airline Awards 2021.

Les World Airline Awards 2021 étaient basés sur des enquêtes menées auprès de plus de 13 millions de voyageurs entre septembre 2019 et juillet de cette année. Vistara a également atteint la 28e position parmi 350 compagnies aériennes, sur la base des votes des voyageurs sur la base de leur expérience. Vistara était classé 69e en 2019 et 86e l’année précédente.

Vistara a également remporté le prix du meilleur personnel de compagnie aérienne en Inde et en Asie du Sud.

Le président-directeur général de Vistara, Leslie Thng, a exprimé sa joie d’avoir remporté les deux prix qui récompensent les efforts constants de la compagnie aérienne et des membres de son équipe pour offrir une expérience de classe mondiale aux voyageurs.

Dans un communiqué, il a également remercié les fidèles de Vistara pour la confiance qu’ils accordent à la compagnie aérienne.

Les World Airline Awards, présentés par Skytrax, étudient la satisfaction des clients à l’échelle mondiale. Les récompenses sont décernées à la suite d’un vote des voyageurs dans le cadre d’une enquête de satisfaction auprès des passagers des compagnies aériennes.

Avec des voyageurs de plus de 100 nationalités participant à l’enquête, la victoire de Vistara représente l’arrivée à maturité du plus récent transporteur à service complet de l’Inde.

Le PDG de Skytrax, Edward Plaisted, a déclaré à propos du succès de Vistara que la compagnie aérienne avait réalisé un exploit remarquable en remportant les deux prix. Il a démontré le leadership de la compagnie aérienne pour les normes les plus élevées de produits et de service du personnel.

Plaisted a également exprimé l’espoir que les voyages en avion reviendraient à la normale en 2022.

Les Tatas détiennent une participation de 51 % dans le transporteur à service complet, Singapore Airlines détenant les 49 % restants. Le Groupe a réintégré le secteur de l’aviation avec la compagnie aérienne low-cost AirAsia India, une joint-venture avec AirAsia, des décennies après la nationalisation d’Air India, fondée par le groupe Tata en tant que transporteur postal.

Selon certaines informations, le groupe Tata a soumis une offre financière pour Air India alors que le gouvernement passe aux dernières étapes de son processus de cession.

