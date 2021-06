Vistara vise avant tout la sécurité ; aura désormais des vols avec un équipage entièrement vacciné

Vistara essaie de s’assurer que tous les membres associés à l’entreprise sont vaccinés afin que leur sécurité puisse être assurée ainsi que celle de leurs familles et des clients qu’ils servent. Image : Vistara

Dans une récente annonce faite par le transporteur aérien de passagers Vistara, la compagnie a vacciné ses pilotes et membres d’équipage. Mercredi, Vistara a opéré un vol spécial de Delhi à Mumbai où tout le personnel de cabine ainsi que le pilote à bord ont été vaccinés avec les deux doses du nouveau vaccin contre le coronavirus. C’était la première fois que les membres d’équipage des compagnies aériennes étaient complètement vaccinés et ils effectueront également le vol de retour. Selon une note de presse publiée par Vistara, il y aura plus de vols en opération où le personnel à bord sera vacciné. La compagnie a ajouté que le nombre de personnes entièrement vaccinées et opérant le vol augmentera dans les prochains jours.

Vistara, qui est une coentreprise du groupe Tata et de Singapore Airlines, essaie de s’assurer que les normes de sécurité les plus élevées sont respectées à bord. Commentant la récente initiative de vaccination, Vinod Kannan, directeur commercial de Vistara, a déclaré que la vaccination est la meilleure défense dont disposent actuellement les gens contre la pandémie de Covid-19 et permettra aux gens du monde entier de revenir à une certaine normalité. Cela contribuera également à la reprise de l’industrie aéronautique. Il a ajouté que Vistara essaie de s’assurer que tous les membres associés à l’entreprise sont vaccinés afin que leur sécurité puisse être assurée ainsi que leurs familles et les clients qu’ils servent.

“Le vol spécial opéré par le personnel de cabine et les pilotes qui ont été entièrement vaccinés indique l’engagement continu de la compagnie à rendre le vol à nouveau en sécurité”, a déclaré Kannan.

Récemment, Vistara avait annoncé que la quasi-totalité de ses employés éligibles avaient été vaccinés avec au moins leurs premières doses. La campagne de vaccination a inclus le personnel de l’aéroport et de l’entreprise pour Vistara, son équipage de cabine ainsi que les pilotes. La société a souligné que tous les employés éligibles recevront également leur deuxième dose à temps.

