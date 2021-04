Visual Studio pour Mac de Microsoft en pleine refonte avec l’interface utilisateur native et plus

Microsoft a annoncé qu’un aperçu public de son Visual Studio 2022 sera bientôt disponible. Outre un certain nombre de changements et d’améliorations, le dernier logiciel de développement d’applications arrivera avec une toute nouvelle version Mac qui comprend une interface utilisateur native, des performances et une fiabilité améliorées, la prise en charge des fonctionnalités d’accessibilité macOS, etc.

Microsoft a partagé le premier aperçu public de l’EDI Visual Studio 2022 qui arrivera cet été dans un article de blog aujourd’hui.

Outre une vitesse accrue et une conception plus propre, l’application sera 64 bits, plus légère et offrira une meilleure expérience de collaboration à distance.

La prochaine version majeure de Visual Studio sera plus rapide, plus accessible et plus légère, conçue pour les apprenants et ceux qui créent des solutions à l’échelle industrielle. Pour la toute première fois, Visual Studio sera 64 bits. L’expérience utilisateur sera plus propre, intelligente et orientée vers l’action.

Les équipes de développement sont devenues plus dispersées géographiquement que jamais. Il est devenu évident au cours de l’année dernière que les organisations ont besoin que leurs équipes de développement collaborent en toute sécurité, fournissent des solutions plus rapidement et améliorent continuellement la satisfaction et la valeur de leurs utilisateurs finaux. Nous facilitons la collaboration avec une meilleure intégration de GitHub, ce qui permet de passer de l’idée au code en passant par le cloud.