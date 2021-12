Visualiser le trafic mobile dans le monde entier [Infographic]

C’est incroyable de considérer l’impact que l’Internet mobile a eu sur notre vie quotidienne.

Au début des années 2000, la messagerie texte était la chose, les jeunes trouvant régulièrement de nouvelles façons de faire preuve de créativité avec 180 caractères, avant que la connectivité mobile n’ajoute un tout nouvel élément et ait complètement modifié la façon dont nous communiquons et nous engageons depuis.

Les impacts de cela sont de grande envergure. Moins de personnes lisant des livres dans les trains, des journaux physiques qui s’éteignent, des modèles publicitaires entiers voués à l’obsolescence en raison de la variété croissante d’options de divertissement disponibles à tout moment dans nos poches. Cela a également permis aux gens de rester plus connectés aux dernières nouvelles, plus en contact avec leurs proches, et a fourni plus de capacité pour payer des factures, faire des achats et plus encore, le tout à partir de votre appareil.

Il est difficile de saisir tous les impacts de ce changement, mais ce graphique de l’équipe de Visual Capitalist fournit une certaine perspective, basée sur la façon dont les gens passent leur temps en ligne et sur les applications et les outils qui suscitent le plus d’engagement.

De plus, si vous vous demandiez pourquoi chaque application sociale continue de diffuser des vidéos…