Visualping lève 2 millions de dollars pour aider les utilisateurs à suivre les modifications du site Web et à trouver des vaccins COVID-19 ouverts

Nouveau financement: Visualping, un service de surveillance Web qui envoie des e-mails aux utilisateurs lorsque les sites en ligne modifient leur contenu, a levé 2 millions de dollars en financement de démarrage. La startup de Vancouver, en Colombie-Britannique, a été lancée en 2015 et compte 16 employés. L’investissement provient de Mistral Ventures, un fonds canadien, et de N49P, un fonds AngelList. L’entreprise a levé 500000 $ en 2017.

L’outil Visualping est utile pour les personnes qui suivent les offres d’emploi et de logement, recherchent des changements de prix et des billets de concert, surveillent les médias sociaux et, plus récemment, recherchent des vaccins contre le COVID-19. Les entreprises l’utilisent pour sonder leurs concurrents, surveiller les changements dans les lois et les applications commerciales, et pour recueillir des informations.

Bosse COVID: La plate-forme compte 1,5 million d’utilisateurs, dont quelque 60 000 Américains qui la déploient pour parcourir le Web pour les rendez-vous COVID-19. Lorsqu’il détecte un changement sur un site Web, Visualping envoie aux utilisateurs une capture d’écran de la page, y compris une mise en évidence de ce qui est différent.

L’équipe: Le PDG et fondateur Serge Salager a également lancé RetargetLinks, une entreprise qui a aidé les petits annonceurs à créer des campagnes. RetargetLinks a pu lever des fonds providentiels, mais le modèle commercial n’a pas fonctionné et Salager cherche maintenant à vendre. Plus tôt dans sa carrière, Salager a passé plus d’une décennie dans le marketing et le développement de produits pour Procter & Gamble en Suisse.

Xavier Raffin, le technicien en chef de Visualping, et son responsable du développement Cyril Comparon sont tous deux venus à la startup après avoir occupé des postes chez Amazon, travaillant pour Amazon Web Services (AWS). Son chef de produit, Raphael Tissot, était auparavant chez Cisco en tant que chef de produit en intelligence artificielle.

Aller de l’avant: La plupart des revenus de Visualping proviennent des entreprises clientes qui ont besoin d’un suivi à long terme des clients et des réglementations, de sorte que la société investit dans des produits et des technologies d’actualité pour répondre à leurs besoins. Les consommateurs, en revanche, ont tendance à utiliser le service pour des tâches limitées et à annuler leur abonnement une fois qu’ils ont atteint leur objectif.