Visualping lève 6 millions de dollars pour renforcer les services ciblant les entreprises à l’aide de ses outils de surveillance Web

Serge Salager, PDG et fondateur de Visualping. (Visualiser la photo)

Nouveau financement : Le service de surveillance Web Visualping a levé un deuxième tour de table de 6 millions de dollars. En mars, la startup a levé 2 millions de dollars. Le financement total de l’entreprise basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, qui a été lancée en 2017, s’élève maintenant à 8,5 millions de dollars. Il s’attend à dépasser les 2 millions d’utilisateurs cet automne.

Monter en puissance : Visualping recherche le contenu en ligne et informe les utilisateurs lorsqu’il y a des changements sur les sites. Le service a connu un essor au cours de la dernière année lorsque les gens cherchaient des vaccins COVID-19. Parmi les autres utilisations des consommateurs, citons la recherche d’annonces de domicile et d’emploi et la surveillance des médias sociaux.

Les entreprises l’utilisent pour sonder les concurrents, surveiller les modifications apportées aux lois et aux applications commerciales, recueillir des informations, suivre les contacts pour les ventes et maintenir la base de données Web. La startup se concentre davantage sur les services aux entreprises et prévoit de lancer à l’automne Visualping for Business, qui comprendra un service client d’entreprise élargi; outils d’équipe et de collaboration; et d’autres nouvelles fonctionnalités.

L’entreprise vient de publier un outil pour former son système à mieux reconnaître les changements en ligne. Lorsque les utilisateurs de Visualping recevront une notification par e-mail les alertant d’un nouveau contenu, ils pourront cliquer et classer la qualité de l’alerte, permettant à l’entreprise d’affiner ses résultats à l’aide de l’apprentissage automatique.

Interface de visualisation. (Image visuelle)

Investisseurs : Le financement a été dirigé par Fuse, un fonds de Seattle qui s’est séparé d’Ignition Partners l’année dernière et a lui-même récemment levé 120 millions de dollars. Les investisseurs précédents Mistral Ventures et N49P ont participé au nouveau cycle de Visualping.

Le capital aidera à payer les outils axés sur les affaires ainsi que les ventes et le marketing.

L’équipe: Le PDG et fondateur Serge Salager a précédemment lancé RetargetLinks et a passé plus d’une décennie dans le marketing et le développement de produits pour Procter & Gamble en Suisse.

Le technologue en chef de Visualping, Xavier Raffin, a travaillé pour Amazon Web Services (AWS). Martin Lopatka est responsable de la science des données et dirigeait auparavant une équipe d’apprentissage automatique chez Mozilla. Gideon Lin a récemment rejoint le groupe en tant que responsable des partenariats et du développement commercial.

Visualping compte 20 employés et espère doubler ce nombre d’ici la fin de l’année.