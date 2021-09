Vitali et Wladimir Klitschko n’ont pas apporté leur soutien à leur compatriote Oleksandr Usyk avant le combat d’Anthony Joshua

Oleksandr Usyk a la chance de détrôner Anthony Joshua la semaine prochaine au Tottenham Hotspur Stadium.

L’Ukrainien a conquis les rangs des cruiserweight pour devenir champion incontesté et en battant AJ, il deviendrait un champion poids lourd unifié lors de son troisième combat professionnel poids lourd.

Usyk ‘sera le meilleur boxeur que Joshua affrontera dans sa carrière’

Joshua a remporté les titres WBA (super) et IBO des poids lourds contre le légendaire compatriote d’Usyk, Wladimir Klitschko, et ils se sont liés d’amitié par la suite.

Le manager d’Usyk, Sergey Lapin, a déclaré à MyBettingSites qu’aucun des frères de Klitschko n’avait tendu la main à ses compatriotes à l’approche du combat de sa carrière.

« Oleksandr a travaillé incroyablement dur à l’entraînement et prouvera contre Joshua qu’il est le meilleur, aidé par l’ajout de l’entraîneur Anatoly Lomachenko qui a fait passer son jeu au niveau supérieur.

« Quant aux conseils des frères Klitschko, nos compatriotes ukrainiens, nous ne les avons pas vus une seule fois dans notre camp d’entraînement. Oleksandr a sa propre histoire, et il l’écrit depuis longtemps, depuis le moment où il est venu au gymnase à un jeune âge. Il n’a besoin de personne d’autre.

Les Klitschkos sont des légendes des poids lourds

On dirait qu’Usyk n’a reçu aucun conseil des Klitschkos et qu’il n’en veut pas non plus.

Après la retraite de Lennox Lewis, Vitali et Wladimir ont acquis les quatre titres majeurs des poids lourds et ont amassé 40 victoires de combat pour le titre des poids lourds entre eux. Sans aucun doute, ce sont des légendes.

Son promoteur, Alexander Krassyuk, a remarqué le physique beaucoup plus maigre de Joshua au camp d’entraînement. AJ conserve un avantage de taille naturelle sur Usyk, mais il semble qu’il se soit affiné pour s’assurer qu’il a également la vitesse requise.

Le camp d’Usyk pense que Joshua sacrifie l’un de ses seuls avantages par rapport au challenger.

Le champion des poids lourds pourrait peser dans son plus léger jamais

“Nous considérons que la perte de poids d’AJ est une bonne nouvelle car auparavant, de nombreux experts considéraient son poids comme un avantage.

« Maintenant, AJ réduit son avantage. Je ne sais pas comment il sera sur la balance et quel genre de silhouette il montrera, mais il a l’air plus mince que dans aucun de ses combats précédents. Et cela me fait penser qu’AJ veut présenter des tactiques de boxe pour Usyk.

La paire s’affrontera le 25 septembre au Tottenham Hotspur Stadium et si AJ gagne, il aura une voie claire vers le titre incontesté que les fans de boxe espèrent toujours voir en 2022. S’il perd, il a une clause de revanche dans le contrat .

Deux semaines après AJ contre Usyk, Tyson Fury et Deontay Wilder se rencontreront pour la troisième fois pour le titre WBC des poids lourds.

Joshua et Usyk sont sur le point de s’affronter dans un énorme affrontement pour le titre des poids lourds à la carte