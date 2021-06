Vitalia Diatchenko parvient à s’imposer au tour préliminaire des qualifications aux dépens de Katarzyna Kawa

L’allocation d’actifs est un processus consistant à diviser votre argent et à investir dans des actions, des obligations et des instruments de trésorerie en fonction de votre appétit pour le risque et de votre horizon temporel. Pour les investisseurs prudents et ceux qui débutent dans l’investissement, l’épargne est synonyme de Dépôts Fixes (FD). Bien qu’il […] More